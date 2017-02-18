В Бельгии пассажирский поезд сошел с рельсов: фото

Passenger train derails in Belgium, casualties reported — Details to follow. https://t.co/ENkgASy1sX pic.twitter.com/1TT9KLUVXL — Voice of Europe (@V_of_Europe) 18 февраля 2017 г.

BREAKING | #Belgium #Namur — All train traffic halted. Square before the station sealed off for all traffic due to a suspicious package. pic.twitter.com/z8OAN0BtP6 — Vocal Europe (@thevocaleurope) 13 февраля 2017 г.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня днем в центральной части страны. Состав, направлявшийся в коммуну Де-Панне, сошел с рельсов и опрокинулся на бок на выезде с вокзала Лювена.В результате инцидента пострадали около 20 человек, сообщил представитель Национального общества железных дорог Бельгии Тьерри Ней. Точной информации об их состоянии нет. Происшествие вызвало приостановку движения на обоих направлениях. Причины инцидента устанавливаются.