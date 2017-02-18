В Бельгии пассажирский поезд сошел с рельсов: фото

Около 20 человек пострадали в результате схода с рельсов поезда в Бельгии, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что инцидент произошел сегодня днем в центральной части страны. Состав, направлявшийся в коммуну Де-Панне, сошел с рельсов и опрокинулся на бок на выезде с вокзала Лювена.
В результате инцидента пострадали около 20 человек, сообщил представитель Национального общества железных дорог Бельгии Тьерри Ней. Точной информации об их состоянии нет. Происшествие вызвало приостановку движения на обоих направлениях. Причины инцидента устанавливаются.
Passenger train derails in Belgium, casualties reported — Details to follow. https://t.co/ENkgASy1sX pic.twitter.com/1TT9KLUVXL— Voice of Europe (@V_of_Europe) 18 февраля 2017 г.
В результате инцидента пострадали около 20 человек, сообщил представитель Национального общества железных дорог Бельгии Тьерри Ней. Точной информации об их состоянии нет. Происшествие вызвало приостановку движения на обоих направлениях. Причины инцидента устанавливаются.
BREAKING | #Belgium #Namur — All train traffic halted. Square before the station sealed off for all traffic due to a suspicious package. pic.twitter.com/z8OAN0BtP6— Vocal Europe (@thevocaleurope) 13 февраля 2017 г.
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