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  • 18.02, 19:52

Коммунальщики замуровали десятки кошек в подвалах московских домов

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Коммунальщики замуровали десятки кошек в подвалах московских домов

Коммунальщики замуровали десятки кошек в подвалах московских домов

Представители управляющих компаний закрыли решетками подвалы домов на юго-востоке Москвы, в которых находятся живые кошки.

Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель зоозащитной организации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Накануне жители домов на Волжском бульваре обратились к зоозащитникам, рассказав, что в подвалах нескольких домов оказались замурованными кошки. Животные мяукают, и люди кормят их при помощи медицинских пинцетов, потому что решетки очень мелкие.

Пришедшим к одному из домов зоозащитникам удалось насчитать порядка десятка голодных животных. По словам Федюниной, все попытки связаться с представителями управляющих компаний и представителями местных властей успехов не имели.

Сейчас зоозащитники готовят обращения в правоохранительные органы и столичную мэрию.

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