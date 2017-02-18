Коммунальщики замуровали десятки кошек в подвалах московских домов

Представители управляющих компаний закрыли решетками подвалы домов на
юго-востоке Москвы, в которых находятся живые кошки.
Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель зоозащитной организации «Зооправо» Анастасия Федюнина.
Накануне жители домов на Волжском бульваре обратились к зоозащитникам, рассказав, что в подвалах нескольких домов оказались замурованными кошки. Животные мяукают, и люди кормят их при помощи медицинских пинцетов, потому что решетки очень мелкие.
Пришедшим к одному из домов зоозащитникам удалось насчитать порядка десятка голодных животных. По словам Федюниной, все попытки связаться с представителями управляющих компаний и представителями местных властей успехов не имели.
Сейчас зоозащитники готовят обращения в правоохранительные органы и столичную мэрию.
Накануне жители домов на Волжском бульваре обратились к зоозащитникам, рассказав, что в подвалах нескольких домов оказались замурованными кошки. Животные мяукают, и люди кормят их при помощи медицинских пинцетов, потому что решетки очень мелкие.
Пришедшим к одному из домов зоозащитникам удалось насчитать порядка десятка голодных животных. По словам Федюниной, все попытки связаться с представителями управляющих компаний и представителями местных властей успехов не имели.
Сейчас зоозащитники готовят обращения в правоохранительные органы и столичную мэрию.
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