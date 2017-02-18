В Подмосковье завели дело после обнаружения тела 12-летнего школьника

Следственный комитет завел дело по статье «Доведение до самоубийства» после обнаружения в квартире одного из домов в Серпухове тела
12-летнего ребенка.
Как сообщает СУ СК по Московской области, тело мальчика было обнаружено еще 16 февраля в квартире одного из домов города Серпухов.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе мотивов произошедшего.
Отмечается, что следствие не располагает информацией о причастности к данному происшествию так называемых групп смерти.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе мотивов произошедшего.
Отмечается, что следствие не располагает информацией о причастности к данному происшествию так называемых групп смерти.
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