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  • 18.02, 19:51

В Подмосковье завели дело после обнаружения тела 12-летнего школьника

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В Подмосковье завели дело после обнаружения тела 12-летнего школьника

В Подмосковье завели дело после обнаружения тела <nobr>12-летнего</nobr> школьника

Следственный комитет завел дело по статье «Доведение до самоубийства» после обнаружения в квартире одного из домов в Серпухове тела 12-летнего ребенка.

Как сообщает СУ СК по Московской области, тело мальчика было обнаружено еще 16 февраля в квартире одного из домов города Серпухов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе мотивов произошедшего.

Отмечается, что следствие не располагает информацией о причастности к данному происшествию так называемых групп смерти.

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