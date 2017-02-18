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  • 18.02, 13:11

В массовой аварии с участием восьми машин на востоке Москвы погиб человек

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В массовой аварии с участием восьми машин на востоке Москвы погиб человек

В массовой аварии с участием восьми машин на востоке Москвы погиб человек

На востоке столицы сегодня утром столкнулись сразу восемь автомобилей. Жертвой аварии стал один человек.

О массовом ДТП сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, передает ТАСС. По данным ведомства, авария произошла около 11:40 на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта. По предварительным данным, столкнулись восемь машин. В результате аварии погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины аварии. Из-за массового ДТП движение по шоссе Энтузиастов в сторону Москвы сильно затруднено.

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