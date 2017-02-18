В Екатеринбурге убили разносившую пенсии женщину-почтальона

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудницы почты.
Тело почтальона, которая разносила пенсии, было обнаружено накануне на лестничной клетке жилого дома, расположенного на Самоцветном бульваре. Пенсионные выплаты, которые должна была доставить сотрудница почты, пропали. Речь идет примерно о 240 тысячах рублей, передает РИА Новости.
Александра Шульга, помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области: «По факту возбуждено уголовное дело по статье „убийство“. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы».
Между тем, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, есть основания полагать, что убийство вскоре будет раскрыто. В региональном управлении «Почты России» в свою очередь заявили, что оказывают максимальное содействие правоохранителям в расследовании этого преступления.
Региональное управление «Почты России»: «Коллектив УФПС Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Ее семье будет оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон».
В «Почте России» также заверили, что, несмотря на это преступление, пенсионеры получат все выплаты в срок и в полном объеме.
Александра Шульга, помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области: «По факту возбуждено уголовное дело по статье „убийство“. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы».
Между тем, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, есть основания полагать, что убийство вскоре будет раскрыто. В региональном управлении «Почты России» в свою очередь заявили, что оказывают максимальное содействие правоохранителям в расследовании этого преступления.
Региональное управление «Почты России»: «Коллектив УФПС Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Ее семье будет оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон».
В «Почте России» также заверили, что, несмотря на это преступление, пенсионеры получат все выплаты в срок и в полном объеме.
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