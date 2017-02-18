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  • 18.02, 13:11
В Крыму началось восстановление Генуэзской крепости. Крым, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Крыму началось восстановление Генуэзской крепости

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В Крыму началось восстановление Генуэзской крепости

В Крыму началось восстановление Генуэзской крепости

    Один из величайших архитектурных памятников древности, Генуэзскую крепость, не ремонтировали с 1991 года.

    Примечательно, что внешний вид этого сооружения знаком даже тем, кто не был в Крыму и никогда не интересовался историей. В Генуэзской крепости и вокруг снимали многие исторические и приключенческие ленты, в том числе «Пираты XX века» и сериал «Мастер и Маргарита».

    Это скорее не реконструкция, а спасение храма с аркадой XIII века. Крыша его давно сгнила, и дождь сквозь протечки попадал в музей, который находится внизу.

    Храм с аркадой — типичное для Крыма древнее культовое сооружение. В XIII веке здесь была христианская церковь, позже — мусульманская мечеть. Во время войны свинец, который покрывал крышу храма, украли румынские войска. После победы крышу перекрыли деревом.

    Средства на первоочередные работы по восстановлению и консервации башен, куртин и храмов Генуэзской крепости выделили по федеральной целевой программе. Главная задача этого этапа работ — спасение храма, четырех башен и куртин (крепостных стен).

    Восстановлено уже 180 квадратных метров крепостных стен. Камень берут из тех же карьеров, что и семь веков назад.

    Реставраторы будут работать в Генуэзской крепости еще два месяца. Это только первоочередные, восстановительные и противоаварийные работы. Следующий этап — масштабные археологические раскопки, и только потом пройдет полная реставрация крепости по чертежам XIII-XIV веков.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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