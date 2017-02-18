Рой Джонс-младший завоевал чемпионский титул WBF

Рой
Джонс-младший стал чемпионом мира по «малозначительной» версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в весовой категории до 90,71 кг.
В 12-раундовом поединке в американском Вилмингтоне американский боксер с российским паспортом выиграл у канадца Бобби Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.
В начале 8-го раунда канадец отказался продолжать бой, сообщает ТАСС. В послужном списке 48-летнего Джонса теперь 65 побед (47 — нокаутом) и 9 поражений.
Рой Джонс получил российское гражданство в сентябре 2015 года. Первый поединок с российским паспортом он проиграл британцу Энцо Маккаринелли. Затем были две победы — над дебютантом Вайроном Филлипсом и малоизвестным Родни Муром.
В начале 8-го раунда канадец отказался продолжать бой, сообщает ТАСС. В послужном списке 48-летнего Джонса теперь 65 побед (47 — нокаутом) и 9 поражений.
Рой Джонс получил российское гражданство в сентябре 2015 года. Первый поединок с российским паспортом он проиграл британцу Энцо Маккаринелли. Затем были две победы — над дебютантом Вайроном Филлипсом и малоизвестным Родни Муром.
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