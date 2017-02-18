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  • 18.02, 13:12

Рой Джонс-младший завоевал чемпионский титул WBF

1 комментарий
Рой <nobr>Джонс-младший</nobr> завоевал чемпионский титул WBF

Рой Джонс-младший завоевал чемпионский титул WBF

Рой <nobr>Джонс-младший</nobr> завоевал чемпионский титул WBF
  • Фото: keithveltre /instagram.com

    • Рой Джонс-младший стал чемпионом мира по «малозначительной» версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в весовой категории до 90,71 кг.

    В 12-раундовом поединке в американском Вилмингтоне американский боксер с российским паспортом выиграл у канадца Бобби Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.

    At the Roy Jones Jr. Fight event #boxing #fights #wilmington #riverfront #royjones

    Публикация от Nathan (@nbeckous)


    В начале 8-го раунда канадец отказался продолжать бой, сообщает ТАСС. В послужном списке 48-летнего Джонса теперь 65 побед (47 — нокаутом) и 9 поражений.

    Рой Джонс получил российское гражданство в сентябре 2015 года. Первый поединок с российским паспортом он проиграл британцу Энцо Маккаринелли. Затем были две победы — над дебютантом Вайроном Филлипсом и малоизвестным Родни Муром.

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