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  • 18.02, 13:11
Протестующие мексиканцы выстроились живой стеной на границе с США. Мексика, США, Трамп Дональд, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Протестующие мексиканцы выстроились живой стеной на границе с США

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Протестующие мексиканцы выстроились живой стеной на границе с США

Протестующие мексиканцы выстроились живой стеной на границе с США

    Сотни мексиканцев встали живой стеной на границе с США в знак протеста против Дональда Трампа.

    Акция прошла в приграничном городе Сьюдад-Хуарес. Активисты протестовали против планов американского президента возвести стену на границе с Мексикой.

    В акции приняли участие известные политики, в том числе основатель Партии демократической революции и трижды кандидат в президенты страны Куаутемок Карденас, губернатор пограничного штата Чиуауа Хавьер Корраль, мэр Сьюдад-Хуареса Армандо Кабада и его коллега из американского города Эль-Пасо Оскар Лизер.

    Многие демонстранты держали в руках розы, помахивая ими в знак приветствия жителям соседней страны, отмечает РИА Новости.

    Отношения двух соседних стран стали напряженными после после прихода к власти Дональда Трампа, известного антимексиканской риторикой и негативным отношением к нелегальной миграции. Новый президент США распорядился начать возведение стены на границе с Мексикой. Трамп требует от Мехико оплатить строительство, власти Мексики делать это отказываются.

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