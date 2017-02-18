Три человека погибли в ДТП в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли три человека, еще пятеро пострадали.
ВАЗ-21014 и Volkswagen Passat столкнулись возле села Новокостек поздно вечером в пятницу. Среди пострадавших оказались четверо детей, старшему из которых 13 лет, а младшему — 2 года.
По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя ВАЗ, выехавшего на полосу встречного движения.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает «Интерфакс».
По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя ВАЗ, выехавшего на полосу встречного движения.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает «Интерфакс».
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