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  • 18.02, 05:12

Три человека погибли в ДТП в Дагестане

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Три человека погибли в ДТП в Дагестане

Три человека погибли в ДТП в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли три человека, еще пятеро пострадали.

ВАЗ-21014 и Volkswagen Passat столкнулись возле села Новокостек поздно вечером в пятницу. Среди пострадавших оказались четверо детей, старшему из которых 13 лет, а младшему — 2 года.

По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя ВАЗ, выехавшего на полосу встречного движения.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает «Интерфакс».

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