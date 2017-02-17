В Саратове похоронщики снова опередили скорую, пациентка скончалась

Сотрудники похоронной службы в Саратове снова приехали на вызов к больному раньше скорой.
Владимир Шульдяков, министр здравоохранения Саратовской области: «Факт зафиксировали сотрудники скорой помощи. Они прибыли на место вовремя, но похоронная служба уже была на месте. К сожалению, врачи сумели только зафиксировать гибель женщины».
Региональный Минздрав уже обратился в полицию. Также будет проведено внутреннее расследование, передает ТАСС.
Подобный случай произошел в Саратове две недели назад. На вызов к 92-летней пенсионерке катафалк прибыл раньше скорой. Саратовский Минздрав обратился в полицию с просьбой разобраться в ситуации.
Региональный Минздрав уже обратился в полицию. Также будет проведено внутреннее расследование, передает ТАСС.
Подобный случай произошел в Саратове две недели назад. На вызов к 92-летней пенсионерке катафалк прибыл раньше скорой. Саратовский Минздрав обратился в полицию с просьбой разобраться в ситуации.
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