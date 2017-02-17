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  • 18.02, 05:12

Путин посмотрел спектакль с Хабенским на фестивале искусств в Сочи

3 комментария
  • Фото РИА Новости, Алексей Дружинин
Путин посмотрел спектакль с Хабенским на фестивале искусств в Сочи

Путин посмотрел спектакль с Хабенским на фестивале искусств в Сочи

Путин посмотрел спектакль с Хабенским на фестивале искусств в Сочи
  • Фото РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Президент России Владимир Путин посетил спектакль «Не покидай свою планету» на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

    В спектакле по мотивам «Маленького принца» Сент-Экзюпери участвовали актер Константин Хабенский и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. После представления президент пообщался с Хабенским и Башметом, сообщается на сайте Кремля.

    Путин отметил атмосферу и музыкальное сопровождение спектакля, а также игру Константина Хабенского. По его словам, «простые вещи были озвучены в красивой форме», и это «берет за душу».

    Президент также обратил внимание на то, что Зимний международный фестиваль искусств в Сочи входит в двадцатку лучших фестивалей мира, передает «Интерфакс».

    Зимний международный фестиваль под руководством Юрия Башмета проходит в Сочи с 17 по 26 февраля. Среди участников — мировые звезды классической музыки, солисты Большого и Мариинского театров, артисты российского театра и кино.

    Путин посмотрел спектакль с Хабенским на фестивале искусств в Сочи. Путин, Сочи, Хабенский, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: kremlin.ru


    Путин посмотрел спектакль с Хабенским на фестивале искусств в Сочи. Путин, Сочи, Хабенский, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: kremlin.ru


    Путин посмотрел спектакль с Хабенским на фестивале искусств в Сочи. Путин, Сочи, Хабенский, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: kremlin.ru

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