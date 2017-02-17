В честь 23 Февраля в Петербурге раскрыли секреты армейской кухни

Занимательная выставка «Щи да каша — пища наша» рассказывает об истории питания в войсках и хитростях армейских поваров.

В Военно-медицинском музее Петербурга в преддверии Дня защитника Отечества решили вспомнить об армейских поварах, от кого зависят солдатские силы. Они всегда стараются разнообразить рацион своих товарищей.



Удивительно, но среди представленных рецептов есть блюда на зависть гражданским лицам. Например, офицерская уха из стерляди с французским вином. На выставке можно проследить, как менялись нормы питания в разные периоды истории. К нашим дням общее количество положенных солдату килокалорий прибавилось на тысячу.



Неизменными в меню остаются лишь щи да каша. Согласно военной поговорке, эти два блюда всегда считались основными. Раскрывают на выставке и второе значение слова однокашники. Оказывается, ими назывались солдаты, евшие из одного котла.



Над тем, как во время перерывов между боями восполнить силы солдата, думают профессора-диетологи. Один из экспонатов — инструкция 1941 года научно-исследовательского витаминного института — как правильно варить щи, чтобы сохранить максимум полезных веществ.



Есть на витринах и драже «кола». Этот препарат из семян одноименного дерева применяли в красной армии для повышения роботоспособности и мозгового кровообращения. Особенно его рекомендовали летчикам и танкистам при выполнении боевых задач.