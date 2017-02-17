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  • 18.02, 05:13
Волонтеры приступают к поискам исчезнувшего юноши в Ленобласти. Ленинградская область, дети и подростки, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Волонтеры приступают к поискам исчезнувшего юноши в Ленобласти

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Волонтеры приступают к поискам исчезнувшего юноши в Ленобласти

Волонтеры приступают к поискам исчезнувшего юноши в Ленобласти

Волонтеры приступают к поискам исчезнувшего юноши в Ленобласти

    В Приозерском районе пропал 16-летний подросток.

    К поискам мальчика в поселке Сосново готовы присоединиться волонтеры. Они могут начать работу уже завтра утром. В полицию с заявлением обратилась мать. По ее словам, сын ушел из дома 15 февраля. Он находился на больничном, однако в тот день планировал посетить социального педагога. До сих пор его место нахождения неизвестно.

    Известно, что подросток из благополучной семьи, однако состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее совершал побеги из дома. Всех, кто обладает информацией о месте нахождении школьника, просят сообщить в полицию по телефону в Ленобласти (81379) 61–002, 39–012.

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