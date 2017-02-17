Волонтеры приступают к поискам исчезнувшего юноши в Ленобласти

В Приозерском районе пропал 16-летний подросток.

К поискам мальчика в поселке Сосново готовы присоединиться волонтеры. Они могут начать работу уже завтра утром. В полицию с заявлением обратилась мать. По ее словам, сын ушел из дома 15 февраля. Он находился на больничном, однако в тот день планировал посетить социального педагога. До сих пор его место нахождения неизвестно.



Известно, что подросток из благополучной семьи, однако состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее совершал побеги из дома. Всех, кто обладает информацией о месте нахождении школьника, просят сообщить в полицию по телефону в Ленобласти (81379) 61–002, 39–012.