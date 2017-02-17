К 100-летию революции в Петербурге создают «красные маршруты» для туристов

В Петербурге стартовали экскурсии, в ходе которых можно узнать самые удивительные подробности революционных событий 1917 года. К юбилейной дате комитет по туризму совместно с городскими музеями разработал больше 200 программ.

Это и принципиально новые маршруты, и экскурсии по известным достопримечательностям, о которых рассказывают в другом ракурсе. Отдельный пункт — программы для китайских туристов. Только в прошлом году Петербург посетили около 300 тысяч гостей из Поднебесной. И уже сейчас понятно, что в 2017-м эта цифра будет существенно больше.



Гостей из Поднебесной особенно интересуют любые подробности о том, как именно китайцы принимали участие в революционной жизни Петрограда. К примеру, на улице Чайковского, 22 тогда размещается китайское посольство, и здесь же в 1917-м восемь студентов основывают союз китайских граждан, который позже переименуют в союз китайских рабочих и который станет довольно влиятельной силой.



В него будет входить порядка 50 тысяч человек, но тогда их только восемь и руководит ими некий Лю Цзэжун — школьный учитель математики, который в Россию попал только потому, что его отца пригласили в Аджарию заниматься чаеводством. Такая удивительная и как будто совсем не революционная история.



Таких адресов на карте города, как ни странно, хватает: от Финляндского вокзала до Таврического дворца — везде есть китайский след. Так что при желании можно в любой момент записаться на экскурсию под названием «Красный командир Пау Тисан» или выбрать какой-нибудь другой красный маршрут или вообще обойтись без культурной программы и дождаться мая, когда в Петербурге пройдет фестиваль, для которого 50 городских ресторанов будут готовить особое революционное меню. Хотя, кажется, для настоящего погружения логичнее было бы просто организовать очереди за хлебом.



Как чиновники собираются продвигать новый бренд Северной столицы и что готовят в городских ресторанах к 100-летию революции — подробнее смотрите в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кобылкова.