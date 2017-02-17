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  • 17.02, 19:35

Самолет с российскими хоккеистами выкатился за пределы ВПП: фото

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Самолет с российскими хоккеистами выкатился за пределы ВПП: фото

Самолет с российскими хоккеистами выкатился за пределы ВПП: фото

Самолет с российскими хоккеистами выкатился за пределы ВПП: фото
  • Фото: hclada /vk.com

    • Самолет Vim Airlines с хоккеистами «Лады» выкатился за пределы взлетной полосы в рижском аэропорту.

    Как сообщает РИА Новости, в пятницу в международном аэропорту Риги самолет авиакомпании Vim Airlines занесло на взлетно-посадочной полосе. На борту чартерного рейса, следовавшего в Уфу, находились 43 пассажира, среди них хоккеисты выступающего в КХЛ клуба «Лада», а также семеро членов экипажа, пострадавших нет. Сейчас самолет помещен на стоянку, причины ЧП выясняются.

    Самолет с российскими хоккеистами выкатился за пределы ВПП: фото. авиационные катастрофы и происшествия, Латвия, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: hclada /vk.com


    Голкипер клуба КХЛ «Лада» и экс-игрок сборной Латвии по хоккею Эдгарс Масальскис сообщил, что паники на борту в связи с инцидентом не было.

    Эдгарс Масальскис: «Испугаться не успели, все произошло очень быстро. Соскользнули с полосы, чуть-чуть проехались по траве, что-то снесли и остановились. Потом пилот попросил оставаться на местах. Сейчас нас везут в гостиницу, где будем ждать другой самолет, так как у нас запланирована игра в Уфе».

    В четверг «Лада» в Риге уступила в овертайме местному «Динамо» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, а в субботу должна в Уфе сыграть с «Салаватом Юлаевым». В столицу Башкортостана тольяттинцы должны были вылететь в пятницу.

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