Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 19:35

Google X отказалась от проекта воздушных шаров с Интернетом по всему миру

1 комментарий
Google X отказалась от проекта воздушных шаров с Интернетом по всему миру

Google X отказалась от проекта воздушных шаров с Интернетом по всему миру

Google X отказалась от проекта воздушных шаров с Интернетом по всему миру
  • Фото: x.company

    • Компания Google X Project Loon сократила программу по запуску огромных воздушных шаров по всему миру для раздачи беспроводного Интернета. Вместо этого отделение компании решило сосредоточиться на обеспечении доступа в Интернет в труднодоступных районах.

    По данным агентства Bloomberg, в компании пришли к выводу, что проект с запуском воздушных шаров по всему миру нецелесообразен. Но в Project Loon не стали полностью отказывать от использования аэростатов. Воздушные шары планируют запустить только в отдельные труднодоступные регионы, которые нужно обеспечить Интернетом.

    Таким образом, в компании рассчитывают перевести проект в коммерческую сферу. По словам руководителя Google X Астро Теллера, для экспериментов, в которых будут участвовать компании-провайдеры, используют от 10 до 30 аэростатов. Но он не уточнил, когда именно они начнутся. Однако Теллер убежден, что у этого проекта есть большие шансы принести прибыль.

    Межу тем ранее сообщалось, что в Project Loon при разработке идеи с воздушными шарами столкнулись с проблемой управления аэростатами, которые отклонялись от намеченного маршрута и падали.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru