Google X отказалась от проекта воздушных шаров с Интернетом по всему миру

Компания Google X Project Loon сократила программу по запуску огромных воздушных шаров по всему миру для раздачи беспроводного Интернета. Вместо этого отделение компании решило сосредоточиться на обеспечении доступа в Интернет в труднодоступных районах.
По данным агентства Bloomberg, в компании пришли к выводу, что проект с запуском воздушных шаров по всему миру нецелесообразен. Но в Project Loon не стали полностью отказывать от использования аэростатов. Воздушные шары планируют запустить только в отдельные труднодоступные регионы, которые нужно обеспечить Интернетом.
Таким образом, в компании рассчитывают перевести проект в коммерческую сферу. По словам руководителя Google X Астро Теллера, для экспериментов, в которых будут участвовать компании-провайдеры, используют от 10 до 30 аэростатов. Но он не уточнил, когда именно они начнутся. Однако Теллер убежден, что у этого проекта есть большие шансы принести прибыль.
Межу тем ранее сообщалось, что в Project Loon при разработке идеи с воздушными шарами столкнулись с проблемой управления аэростатами, которые отклонялись от намеченного маршрута и падали.
Таким образом, в компании рассчитывают перевести проект в коммерческую сферу. По словам руководителя Google X Астро Теллера, для экспериментов, в которых будут участвовать компании-провайдеры, используют от 10 до 30 аэростатов. Но он не уточнил, когда именно они начнутся. Однако Теллер убежден, что у этого проекта есть большие шансы принести прибыль.
Межу тем ранее сообщалось, что в Project Loon при разработке идеи с воздушными шарами столкнулись с проблемой управления аэростатами, которые отклонялись от намеченного маршрута и падали.
Комментарии