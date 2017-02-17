Пьяный житель Тульской области напал на фельдшера скорой помощи

Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Тульской области.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тульской области, в ночь на пятницу на станцию скорой помощи Веневского района Тульской области поступило сообщение от 38-летнего местного жителя о необходимости оказания ему медицинской помощи на дому. На вызов приехал 22-летний фельдшер.
По данным СК, в ходе беседы с медиком пьяный пациент ударил его по лицу, схватил за руку и стал ее выворачивать, пытаясь повалить работника скорой помощи на пол. Брат злоумышленника сообщил о происшествии в правоохранительные органы.
Из сообщения СК: «Проводится проверка по факту нападения 17 февраля 2017 года 38-летним мужчиной на фельдшера скорой медицинской помощи».
В январе этого года глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны «получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов».
По данным СК, в ходе беседы с медиком пьяный пациент ударил его по лицу, схватил за руку и стал ее выворачивать, пытаясь повалить работника скорой помощи на пол. Брат злоумышленника сообщил о происшествии в правоохранительные органы.
Из сообщения СК: «Проводится проверка по факту нападения 17 февраля 2017 года 38-летним мужчиной на фельдшера скорой медицинской помощи».
В январе этого года глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны «получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов».
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