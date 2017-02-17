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  • 17.02, 19:35

Посол Азербайджана приехал поддержать участницу шоу «Ты супер!»

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Посол Азербайджана приехал поддержать участницу шоу «Ты супер!»

Посол Азербайджана приехал поддержать участницу шоу «Ты супер!»

Посол Азербайджана приехал поддержать участницу шоу «Ты супер!»

В субботу, 18 февраля, НТВ покажет продолжение отборочных испытаний международного вокального конкурса «Ты супер!». Новый проект телеканала дает шанс заявить о себе воспитанникам детских домов, школ-интернатов, ребятам из приемных и опекунских семей, которые приехали из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии.

Жители регионов и областей, округов и краев голосуют за представителей своего города, поселка или небольшой деревни. К обычным людям присоединились звезды шоу-бизнеса и официальные представители стран. Так, 17-летнюю Парвану Алджанову приехал приободрить чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певец и композитор Полад Бюльбюль оглы.

У конкурсантки было немало поводов для волнения. Парвана исполнила сложную лиричную композицию на родном языке, ведь по-русски она практически не говорит. Полад Бюльбюль оглы не только поддержал соотечественницу, но и помог преодолеть языковой барьер, переводя слова жюри. Он поделился, что очень гордится землячкой.

Полад Бюльбюль оглы: «У Парваны сильный голос и безусловный талант. Я рад, что она прекрасно исполнила песню о маме и достойно представила Азербайджанскую Республику в этом конкурсе. Хочу отметить, что девушке очень подходит ее имя, ведь Парвана переводится как „красивая бабочка“. Желаю ей успехов и всего самого доброго по жизни. Еще я хотел бы поблагодарить канал НТВ за социально правильную программу, в которой молодежь и талантливые дети могут показать себя и пробиться в большой мир».

Как новое шоу НТВ «Ты супер!» всего за один выпуск стерло географические границы и преодолело трудности перевода, узнаем завтра, 18 февраля, в 20:00 на НТВ. Напомним, что партнером конкурса молодых вокалистов стало международное информационное агентство и радио Sputnik.

Следить за выступлениями конкурсантов можно через приложение «Ты супер!» для Android или iOS. С его помощью можно оперативно узнавать новости проекта и голосовать за полюбившихся участников.

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