Суд в Москве вынес приговор вору в законе Осетрине-младшему за вымогательство

Никулинский суд столицы приговорил криминального авторитета Сергея Асатряна по кличке
Осетрина-младший к девяти годам лишения свободы.
Суд признал вора в законе виновным в вымогательстве 1,2 миллиона долларов у жителя Московской области.
Алёна Самоходкина, пресс-секретарь Никулинского суда: «Приговором суда Сергею Асатряну назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима».
Она добавила, что второй подсудимый Артур Багдасарян по решению суда получил восемь лет в колонии строгого режима, передает «Интерфакс».
По данным следствия, в 2014 году Осетрина-младший и его сообщник Багдасарян требовали от жителя Подмосковья передать им крупную сумму. В противном случае они угрожали насилием ему и членам его семьи. Задержать подозреваемых удалось в ноябре 2015 года. По решению Тверского суда на время следствия они были заключены под стражу.
Алёна Самоходкина, пресс-секретарь Никулинского суда: «Приговором суда Сергею Асатряну назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима».
Она добавила, что второй подсудимый Артур Багдасарян по решению суда получил восемь лет в колонии строгого режима, передает «Интерфакс».
По данным следствия, в 2014 году Осетрина-младший и его сообщник Багдасарян требовали от жителя Подмосковья передать им крупную сумму. В противном случае они угрожали насилием ему и членам его семьи. Задержать подозреваемых удалось в ноябре 2015 года. По решению Тверского суда на время следствия они были заключены под стражу.
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