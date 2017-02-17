Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 19:34

Суд в Москве вынес приговор вору в законе Осетрине-младшему за вымогательство

комментировать
Суд в Москве вынес приговор вору в законе <nobr>Осетрине-младшему</nobr> за вымогательство

Суд в Москве вынес приговор вору в законе Осетрине-младшему за вымогательство

Суд в Москве вынес приговор вору в законе <nobr>Осетрине-младшему</nobr> за вымогательство

Никулинский суд столицы приговорил криминального авторитета Сергея Асатряна по кличке Осетрина-младший к девяти годам лишения свободы.

Суд признал вора в законе виновным в вымогательстве 1,2 миллиона долларов у жителя Московской области.

Алёна Самоходкина, пресс-секретарь Никулинского суда: «Приговором суда Сергею Асатряну назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима».

Она добавила, что второй подсудимый Артур Багдасарян по решению суда получил восемь лет в колонии строгого режима, передает «Интерфакс».

По данным следствия, в 2014 году Осетрина-младший и его сообщник Багдасарян требовали от жителя Подмосковья передать им крупную сумму. В противном случае они угрожали насилием ему и членам его семьи. Задержать подозреваемых удалось в ноябре 2015 года. По решению Тверского суда на время следствия они были заключены под стражу.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru