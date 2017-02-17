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  • 17.02, 19:34
Семеро военнослужащих погибли под лавиной в Казахстане. армии мира, Казахстан, лавина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Семеро военнослужащих погибли под лавиной в Казахстане

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Семеро военнослужащих погибли под лавиной в Казахстане

Семеро военнослужащих погибли под лавиной в Казахстане

    Тела семи погибших обнаружены на месте схода снежной лавины на юге Казахстана в районе проведения военных учений, 10 человек спасены.

    Как сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана, «на данный момент при проведении поисково-спасательных работ обнаружено семь тел и спасены 10 человек».

    Ранее Минобороны Казахстана сообщало, что в ущелье Коксай в Жамбылской области ведутся поисково-спасательные работы военнослужащих, которые могли попасть под снежную лавину.

    Из сообщения Минобороны: «В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай, произошел внезапный сход снежной лавины».

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