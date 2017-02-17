Семеро военнослужащих погибли под лавиной в Казахстане

Тела семи погибших обнаружены на месте схода снежной лавины на юге Казахстана в районе проведения военных учений, 10 человек спасены.
Как сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана, «на данный момент при проведении поисково-спасательных работ обнаружено семь тел и спасены 10 человек».
Ранее Минобороны Казахстана сообщало, что в ущелье Коксай в Жамбылской области ведутся поисково-спасательные работы военнослужащих, которые могли попасть под снежную лавину.
Из сообщения Минобороны: «В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай, произошел внезапный сход снежной лавины».
Ранее Минобороны Казахстана сообщало, что в ущелье Коксай в Жамбылской области ведутся поисково-спасательные работы военнослужащих, которые могли попасть под снежную лавину.
Из сообщения Минобороны: «В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай, произошел внезапный сход снежной лавины».
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