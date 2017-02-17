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  • 17.02, 19:34
Песня Вадима Самойлова стала саундтреком нового документального цикла НТВ. история, кино, музыка и музыканты, НТВ, перевороты, премьера, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Песня Вадима Самойлова стала саундтреком нового документального цикла НТВ

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Песня Вадима Самойлова стала саундтреком нового документального цикла НТВ

Песня Вадима Самойлова стала саундтреком нового документального цикла НТВ

Песня Вадима Самойлова стала саундтреком нового документального цикла НТВ

    К 100-летию событий 1917 года на НТВ — новый документальный цикл Владимира Чернышёва «Революция LIVE». Лейтмотивом фильма стала песня Вадима Самойлова «Другие».

    «Революция LIVE» — серия фильмов о последних десятилетиях Российской империи и причинах ее крушения, попытка в развернутом репортаже из прошлого зафиксировать события, проанализировать их развитие и передать атмосферу в обществе в канун 17-го года.

    В фильме цитируются документы, письма, мемуары современников событий, художественные произведения того периода, используются реконструкции и трехмерное моделирование исторической реальности. В проекте участвуют потомки исторических деятелей — Троцкого, Деникина, Кшесинской, Гучкова, Родзянко, Молотова, которые анализируют действия своих предков столетней давности. В качестве экспертов, помимо историков, выступают люди, добившиеся известности в разных областях общественной и культурной жизни страны — писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, музыкант Вадим Самойлов, Николай Цискаридзе и другие. Свидетельства эпохи, документы и фрагменты художественных произведений звучат в фильме в исполнении Народного артиста РФ Виктора Вержбицкого и актрисы театра и кино Анны Большовой.

    Названия каждой серии проекта сопровождаются хештегами.

    Владимир Чернышёв, автор цикла: «Это просто показывает связь эпох. Поначалу мы думаем, что лозунг с хештегом — это призыв современных политических активистов в „Фейсбуке“, а ведь без хештега этот лозунг в начале ХХ века прекрасно смотрелся бы в заголовках русских газет с ятями и ижицами. Например, хештег #романовдолженуйти вполне могли писать на заборе, пока Сети не было — эти настроения витали в определенной части общества. Николай Романов к февралю 17-го был этаким Асадом или Горбачевым: его и внутренняя оппозиция хотела устранить, и коалиция союзников подумывала о замене монарха».

    Смотрите документальный цикл «Революция LIVE» с 27 февраля на НТВ.

    Краткое описание серий:

    1-я серия — #занашуивашусвободу! — об истоках общественных конфликтов в Российской империи, о формировании протестной среды и о социальных и политических причинах раскола в обществе.

    2-я серия — #неумереннаяоппозиция — о том, как идеи побуждают к действию — с одной стороны созданию политических партий, с другой — террористических организаций, как политические убийства формируют общественный фон, обесценивая человеческую жизнь.

    3-я серия -#маршнесогласных — о первом масштабном кровавом конфликте в стране — революции 1905 года.

    4-я серия — #романовдолженуйти — о том, какая духовная атмосфера царила в обществе накануне Первой мировой войны, почему именно аристократия оказалась инициатором крушения монархии, как императорская семья стала изгоем даже для своих родственников, какие настроения формировали модные тренды творческой интеллигенции.

    5-я серия — #безцарявголове — о начале Февральской революции: ситуация на фронте, оппозиция в Госдуме, убийство Распутина, заговор Ставки и Гучкова, начало волнений на петроградских улицах.

    6-я серия — #европейскийвыбор — о событиях Февральской революции, отречении императора, формировании Временного правительства.

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