Песня Вадима Самойлова стала саундтреком нового документального цикла НТВ

К
100-летию событий 1917 года на НТВ — новый документальный цикл Владимира Чернышёва «Революция LIVE». Лейтмотивом фильма стала песня Вадима Самойлова «Другие».
«Революция LIVE» — серия фильмов о последних десятилетиях Российской империи и причинах ее крушения, попытка в развернутом репортаже из прошлого зафиксировать события, проанализировать их развитие и передать атмосферу в обществе в канун 17-го года.
В фильме цитируются документы, письма, мемуары современников событий, художественные произведения того периода, используются реконструкции и трехмерное моделирование исторической реальности. В проекте участвуют потомки исторических деятелей — Троцкого, Деникина, Кшесинской, Гучкова, Родзянко, Молотова, которые анализируют действия своих предков столетней давности. В качестве экспертов, помимо историков, выступают люди, добившиеся известности в разных областях общественной и культурной жизни страны — писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, музыкант Вадим Самойлов, Николай Цискаридзе и другие. Свидетельства эпохи, документы и фрагменты художественных произведений звучат в фильме в исполнении Народного артиста РФ Виктора Вержбицкого и актрисы театра и кино Анны Большовой.
Названия каждой серии проекта сопровождаются хештегами.
Владимир Чернышёв, автор цикла: «Это просто показывает связь эпох. Поначалу мы думаем, что лозунг с хештегом — это призыв современных политических активистов в „Фейсбуке“, а ведь без хештега этот лозунг в начале ХХ века прекрасно смотрелся бы в заголовках русских газет с ятями и ижицами. Например, хештег #романовдолженуйти вполне могли писать на заборе, пока Сети не было — эти настроения витали в определенной части общества. Николай Романов к февралю 17-го был этаким Асадом или Горбачевым: его и внутренняя оппозиция хотела устранить, и коалиция союзников подумывала о замене монарха».
Смотрите документальный цикл «Революция LIVE» с 27 февраля на НТВ.
Краткое описание серий:
1-я серия — #занашуивашусвободу! — об истоках общественных конфликтов в Российской империи, о формировании протестной среды и о социальных и политических причинах раскола в обществе.
2-я серия — #неумереннаяоппозиция — о том, как идеи побуждают к действию — с одной стороны созданию политических партий, с другой — террористических организаций, как политические убийства формируют общественный фон, обесценивая человеческую жизнь.
3-я серия -#маршнесогласных — о первом масштабном кровавом конфликте в стране — революции 1905 года.
4-я серия — #романовдолженуйти — о том, какая духовная атмосфера царила в обществе накануне Первой мировой войны, почему именно аристократия оказалась инициатором крушения монархии, как императорская семья стала изгоем даже для своих родственников, какие настроения формировали модные тренды творческой интеллигенции.
5-я серия — #безцарявголове — о начале Февральской революции: ситуация на фронте, оппозиция в Госдуме, убийство Распутина, заговор Ставки и Гучкова, начало волнений на петроградских улицах.
6-я серия — #европейскийвыбор — о событиях Февральской революции, отречении императора, формировании Временного правительства.
В фильме цитируются документы, письма, мемуары современников событий, художественные произведения того периода, используются реконструкции и трехмерное моделирование исторической реальности. В проекте участвуют потомки исторических деятелей — Троцкого, Деникина, Кшесинской, Гучкова, Родзянко, Молотова, которые анализируют действия своих предков столетней давности. В качестве экспертов, помимо историков, выступают люди, добившиеся известности в разных областях общественной и культурной жизни страны — писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, музыкант Вадим Самойлов, Николай Цискаридзе и другие. Свидетельства эпохи, документы и фрагменты художественных произведений звучат в фильме в исполнении Народного артиста РФ Виктора Вержбицкого и актрисы театра и кино Анны Большовой.
Названия каждой серии проекта сопровождаются хештегами.
Владимир Чернышёв, автор цикла: «Это просто показывает связь эпох. Поначалу мы думаем, что лозунг с хештегом — это призыв современных политических активистов в „Фейсбуке“, а ведь без хештега этот лозунг в начале ХХ века прекрасно смотрелся бы в заголовках русских газет с ятями и ижицами. Например, хештег #романовдолженуйти вполне могли писать на заборе, пока Сети не было — эти настроения витали в определенной части общества. Николай Романов к февралю 17-го был этаким Асадом или Горбачевым: его и внутренняя оппозиция хотела устранить, и коалиция союзников подумывала о замене монарха».
Смотрите документальный цикл «Революция LIVE» с 27 февраля на НТВ.
Краткое описание серий:
1-я серия — #занашуивашусвободу! — об истоках общественных конфликтов в Российской империи, о формировании протестной среды и о социальных и политических причинах раскола в обществе.
2-я серия — #неумереннаяоппозиция — о том, как идеи побуждают к действию — с одной стороны созданию политических партий, с другой — террористических организаций, как политические убийства формируют общественный фон, обесценивая человеческую жизнь.
3-я серия -#маршнесогласных — о первом масштабном кровавом конфликте в стране — революции 1905 года.
4-я серия — #романовдолженуйти — о том, какая духовная атмосфера царила в обществе накануне Первой мировой войны, почему именно аристократия оказалась инициатором крушения монархии, как императорская семья стала изгоем даже для своих родственников, какие настроения формировали модные тренды творческой интеллигенции.
5-я серия — #безцарявголове — о начале Февральской революции: ситуация на фронте, оппозиция в Госдуме, убийство Распутина, заговор Ставки и Гучкова, начало волнений на петроградских улицах.
6-я серия — #европейскийвыбор — о событиях Февральской революции, отречении императора, формировании Временного правительства.
Комментарии