Путин попросил ушедших в отставку губернаторов оказать помощь преемникам

Накануне вечером в Кремле Владимир Путин встретился с пятью бывшими губернаторами, которые подали в отставку с начала февраля. Президент поблагодарил
экс-руководителей Пермского края, республики Бурятия, Новгородской и Рязанской областей и Республики Карелия за работу и призвал их оказать максимальную помощь преемникам.
Уже известно, что Виктор Басаргин, уйдя с поста, стал руководителем Федерального агентства по надзору в сфере транспорта. В кулуарах обсуждают, какие назначения ждут остальных бывших глав регионов.
То, что пять губернаторов, не договариваясь между собой, решили досрочно подать в отставку — правильное решение, заявил Владимир Путин. Он встретил бывших главы регионов в Кремле и поблагодарил за проделанную работу, сказав, что ротация власти, которой губернаторы в основном и объясняли свой уход, — это необходимый процесс.
Другая сторона этого процесса в том, что уходящие губернаторы не выпадают из политической жизни, а смогут проявить себя на других постах, чему президент обещал поспособствовать. Владимир Путин выразил надежду, что собравшиеся помогут войти в дела новым и. о. губернаторов, которых фактически воспринимают как президентских кандидатов на эти посты.
Ранее главы регионов имели возможность попрощаться с жителями и рассказать о том, что им удалось сделать и что они оставляют в наследство своим преемникам.
Экс-глава Карелии Александр Худилайнен привлек в регион крупных инвесторов. При нем индекс промпроизводства в республике стал выше среднего по России. И он же добился принятия федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия», которая должна привлечь в регион немалые деньги.
Сергей Митин руководил Новгородской области почти 10 лет. За это время был построен мост через реку Волхов, выросло на инвестициях сельское хозяйство, восстановлена усадьба Рахманинова.
Олег Ковалёв, став руководителем Рязанской области, сократил расходы на управление, привлек инвесторов в промышленность и создал в регионе один из крупнейших молочных комплексов. Также он стал одним из лидеров по выполнению социальных указов президента.
Олег Ковалёв: «Только объектов социальной сферы было построено около 200».
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын отработал на посту два срока. У него огромный управленческий опыт. Ранее он возглавлял правительство Томской области. И, вероятно, этот опыт останется востребован.
Виктор Басаргин, руководивший Пермским краем, уходя в отставку, отметил, что одним из главных направлений работы считает политическую стабильность, которую и укреплял в период своей работы.
Новые кандидаты на посты губернаторов уже известны. Владимир Путин встречался с каждым из них. Вероятно, они рассматриваются как долгосрочные руководители, учитывая, что близится новый политический цикл, связанный с выборами президента страны.
То, что пять губернаторов, не договариваясь между собой, решили досрочно подать в отставку — правильное решение, заявил Владимир Путин. Он встретил бывших главы регионов в Кремле и поблагодарил за проделанную работу, сказав, что ротация власти, которой губернаторы в основном и объясняли свой уход, — это необходимый процесс.
Другая сторона этого процесса в том, что уходящие губернаторы не выпадают из политической жизни, а смогут проявить себя на других постах, чему президент обещал поспособствовать. Владимир Путин выразил надежду, что собравшиеся помогут войти в дела новым и. о. губернаторов, которых фактически воспринимают как президентских кандидатов на эти посты.
Ранее главы регионов имели возможность попрощаться с жителями и рассказать о том, что им удалось сделать и что они оставляют в наследство своим преемникам.
Экс-глава Карелии Александр Худилайнен привлек в регион крупных инвесторов. При нем индекс промпроизводства в республике стал выше среднего по России. И он же добился принятия федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия», которая должна привлечь в регион немалые деньги.
Сергей Митин руководил Новгородской области почти 10 лет. За это время был построен мост через реку Волхов, выросло на инвестициях сельское хозяйство, восстановлена усадьба Рахманинова.
Олег Ковалёв, став руководителем Рязанской области, сократил расходы на управление, привлек инвесторов в промышленность и создал в регионе один из крупнейших молочных комплексов. Также он стал одним из лидеров по выполнению социальных указов президента.
Олег Ковалёв: «Только объектов социальной сферы было построено около 200».
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын отработал на посту два срока. У него огромный управленческий опыт. Ранее он возглавлял правительство Томской области. И, вероятно, этот опыт останется востребован.
Виктор Басаргин, руководивший Пермским краем, уходя в отставку, отметил, что одним из главных направлений работы считает политическую стабильность, которую и укреплял в период своей работы.
Новые кандидаты на посты губернаторов уже известны. Владимир Путин встречался с каждым из них. Вероятно, они рассматриваются как долгосрочные руководители, учитывая, что близится новый политический цикл, связанный с выборами президента страны.
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