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  • 18.02, 05:13
В Воронеже заканчивают сборку первого экземпляра нового самолета Ил-112. авиация, Воронеж, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Воронеже заканчивают сборку первого экземпляра нового самолета Ил-112

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В Воронеже заканчивают сборку первого экземпляра нового самолета <nobr>Ил-112</nobr>

В Воронеже заканчивают сборку первого экземпляра нового самолета Ил-112

В Воронеже заканчивают сборку первого экземпляра нового самолета <nobr>Ил-112</nobr>

    На воронежском авиационном заводе приступили к финальному этапу сборки первого экземпляра нового российского самолета Ил-112. Сейчас специалисты ожидают поставку двух двигателей. Этот легкий транспортник уже в ближайшем будущем должен заменить устаревшие Ан-26.

    Фюзеляж и крыло нового транспортного самолета Ил-112 уже в цехе окончательной сборки. На воронежском авиазаводе с нетерпением ждали этого проекта. Впервые опытный образец собирают не на предприятии при конструкторском бюро, а на серийном заводе.

    Ил-112 строят в рекордно сжатые сроки, это заказ Министерства обороны. Уже летом новый самолет должен совершить первый полет. Военные делают ставку на эту машину. Легкий, но вместительный, с мощными двигателями, грузоподъемностью в шесть тонн. Разработчики гарантируют, что сложные метеоусловия этому самолету нипочем.

    Воронежские авиастроители признаются, что рождение самолета — это всегда необыкновенно интересный и ответственный процесс. Нет права на ошибку, бессонные ночи, борьба за качество. Новые технологии внедряют сразу на борту.

    Вячеслав Белякин, руководитель проекта Ил-112: «Уникальность в том, что на ходу приходится создавать конструкторскую документацию и саму конструкцию самолета».

    По традиции свои самолеты рабочие сравнивают с птицами. Какой птичкой станет Ил-112, покажут летные испытания, говорят авиастроители. Но уже сейчас называют его универсальным. В Воронеже готовы выпускать до 12 легких транспортников в год.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.

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