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  • 17.02, 19:35
Суд вынес приговор челябинцу, выбросившему котов с 9-го этажа после ссоры с женой. жестокость, животные, кошки, приговоры, суды, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Суд вынес приговор челябинцу, выбросившему котов с 9-го этажа после ссоры с женой

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Суд вынес приговор челябинцу, выбросившему котов с 9-го этажа после ссоры с женой

Суд вынес приговор челябинцу, выбросившему котов с <nobr>9-го</nobr> этажа после ссоры с женой

    Сегодня суд Челябинска поставил точку в семейном конфликте, который без преувеличения обсуждали многие жители России. Во время ссоры с женой Игорь Мотовилов выбросил с девятого этажа двух котов. Его обвинили в жестоком обращении с животными.

    Судебный процесс длился недолго — так же, как и брак Марии с подсудимым. На развод она подала сразу после того, как супруг выбросил в окно ее котов. Упав с девятого этажа, питомцы погибли. Женщина призналась: для нее это стало последней каплей. Ведь Игорь вел себя агрессивно не только с котами. Он часто устраивал скандалы, при этом не раз поднимал руку.

    Мария: «Ранее супруг меня ревновал. У нас постоянно были конфликты на почве его ревности».

    Свидетелями регулярных скандалов были соседи и друзья семейной пары. Они даже периодически выступали в роли примирителей, потому что сами супруги договориться не могли.

    Дмитрий Волгин, участковый уполномоченный полиции: «Конфликты с ними уже были неоднократные. Он ее истязал. Какие-то телесные повреждения наносил. Был произведен поквартирный обход, изъяты видеозаписи с видеокамер наблюдения. Весь материал отправлен на дознание по 245 статье „Жестокое обращение с животными“».

    Однако, по словам самого подсудимого, жену он любил, а приступ ярости якобы с ним случился впервые. Он пояснил, что во время телефонного разговора сильно разозлился из-за сомнений в верности Марии. Лучшего способа, как выплеснуть гнев на любимых супругой питомцев, на тот момент не нашел.

    Игорь Мотовилов: «Хотел ей навредить, скажем, отомстить за ее поведение до этого, в том числе и в браке. И выбросил котов».

    Мужчина уверяет: даже не думал, что последствия окажутся настолько серьезными. Помимо того, что его привлекли по статье, Игорю еще пришлось объясняться с соседом, на машинку которого упали коты. В суде он свою вину признал и даже раскаялся. Тем не менее поступок Игоря Мотовилова суд счел неприемлемым и назначил ему наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы.

    Подробности — в видеоматериале.

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