Суд вынес приговор челябинцу, выбросившему котов с 9-го этажа после ссоры с женой

Сегодня суд Челябинска поставил точку в семейном конфликте, который без преувеличения обсуждали многие жители России. Во время ссоры с женой Игорь Мотовилов выбросил с девятого этажа двух котов. Его обвинили в жестоком обращении с животными.
Судебный процесс длился недолго — так же, как и брак Марии с подсудимым. На развод она подала сразу после того, как супруг выбросил в окно ее котов. Упав с девятого этажа, питомцы погибли. Женщина призналась: для нее это стало последней каплей. Ведь Игорь вел себя агрессивно не только с котами. Он часто устраивал скандалы, при этом не раз поднимал руку.
Мария: «Ранее супруг меня ревновал. У нас постоянно были конфликты на почве его ревности».
Свидетелями регулярных скандалов были соседи и друзья семейной пары. Они даже периодически выступали в роли примирителей, потому что сами супруги договориться не могли.
Дмитрий Волгин, участковый уполномоченный полиции: «Конфликты с ними уже были неоднократные. Он ее истязал. Какие-то телесные повреждения наносил. Был произведен поквартирный обход, изъяты видеозаписи с видеокамер наблюдения. Весь материал отправлен на дознание по 245 статье „Жестокое обращение с животными“».
Однако, по словам самого подсудимого, жену он любил, а приступ ярости якобы с ним случился впервые. Он пояснил, что во время телефонного разговора сильно разозлился из-за сомнений в верности Марии. Лучшего способа, как выплеснуть гнев на любимых супругой питомцев, на тот момент не нашел.
Игорь Мотовилов: «Хотел ей навредить, скажем, отомстить за ее поведение до этого, в том числе и в браке. И выбросил котов».
Мужчина уверяет: даже не думал, что последствия окажутся настолько серьезными. Помимо того, что его привлекли по статье, Игорю еще пришлось объясняться с соседом, на машинку которого упали коты. В суде он свою вину признал и даже раскаялся. Тем не менее поступок Игоря Мотовилова суд счел неприемлемым и назначил ему наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы.
Подробности — в видеоматериале.
Мария: «Ранее супруг меня ревновал. У нас постоянно были конфликты на почве его ревности».
Свидетелями регулярных скандалов были соседи и друзья семейной пары. Они даже периодически выступали в роли примирителей, потому что сами супруги договориться не могли.
Дмитрий Волгин, участковый уполномоченный полиции: «Конфликты с ними уже были неоднократные. Он ее истязал. Какие-то телесные повреждения наносил. Был произведен поквартирный обход, изъяты видеозаписи с видеокамер наблюдения. Весь материал отправлен на дознание по 245 статье „Жестокое обращение с животными“».
Однако, по словам самого подсудимого, жену он любил, а приступ ярости якобы с ним случился впервые. Он пояснил, что во время телефонного разговора сильно разозлился из-за сомнений в верности Марии. Лучшего способа, как выплеснуть гнев на любимых супругой питомцев, на тот момент не нашел.
Игорь Мотовилов: «Хотел ей навредить, скажем, отомстить за ее поведение до этого, в том числе и в браке. И выбросил котов».
Мужчина уверяет: даже не думал, что последствия окажутся настолько серьезными. Помимо того, что его привлекли по статье, Игорю еще пришлось объясняться с соседом, на машинку которого упали коты. В суде он свою вину признал и даже раскаялся. Тем не менее поступок Игоря Мотовилова суд счел неприемлемым и назначил ему наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии