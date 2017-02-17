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  • 17.02, 19:35
Голодавшую пенсионерку из Иванова судят за кражу масла у соседа. Ивановская область, кражи и ограбления, пенсионеры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Голодавшую пенсионерку из Иванова судят за кражу масла у соседа

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Голодавшую пенсионерку из Иванова судят за кражу масла у соседа

Голодавшую пенсионерку из Иванова судят за кражу масла у соседа

    В городе Иваново 60-летняя пенсионерка пробралась в дом к соседям и украла сахар и масло. Позже женщина призналась, что на преступление пошла от отчаяния: пенсии едва хватает, чтобы заплатить за коммуналку. Голод взял верх над здравым смыслом, и она решила заглянуть в чужой холодильник.

    Надежда Шакурова рассказала, что за всю жизнь ей не было так стыдно, как сейчас. Украла женщина не деньги или золотые украшения, а продукты — пачку сахара и 300 граммов масла. И сделала она это, согласно показаниям, из-за голода. Следователи установили, что она действительно едва сводит концы с концами. Пенсия скромная, большая часть денег уходит на коммунальные платежи. А недавно в бюджете пенсионерки появилась еще одна статья расходов. Взяла в кредит холодильник — старый поломался.

    Украла продукты Шакурова у соседа. На следующий день к ней пришли правоохранители. Согласно закону, это тяжкое преступление.

    Денис Грачёв, прокуратура: «Указанное преступление, в котором обвиняют женщину, отнесено к категории тяжких, направленных против собственности, и максимальное наказание — до шести лет лишения свободы».

    В ситуации, когда едва хватает на продукты, Надежде Шакуровой обязаны были помочь социальные службы. Но специалисты соцзащиты заявляют, что о проблемах женщины не знали. Якобы не помогали, поскольку она не обратилась к ним с заявлением.

    Прокуроры вошли в положение и теперь требуют для женщины не лишения свободы, а условного наказания. В службе социальной защиты между тем уже подключились к этой неоднозначной истории.

    В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в поселке Федорище, где живет пенсионерка, кражи случаются часто. Недавно односельчанин Шакуровой украл несколько буханок хлеба на 180 рублей. Его приговорили к исправительным работам. Другой мужчина похитил колбасу. И происходит это вовсе не из-за того, что туда съехались криминальные личности.

    Подробности — в видеоматериале.

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