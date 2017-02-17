«Сбербанк» снизит ставки по ипотеке с 20 февраля

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф заявил, что базовая ставка по ипотеке в среднем будет снижена на 1,1 п.п.
По его словам, при приобретении недвижимости у застройщиков ставка составит 10,9%, а в случае покупки жилья на вторичном рынке — 10,75–12,25%. С таким заявлением Герман Греф выступил на конференции «Инновации рынка недвижимости», передает ТАСС.
Герман Греф: «На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку на 1 процентный пункт».
Позднее банк опубликовал сообщение, в котором уточнялось, что ипотечные ставки будут снижены в среднем на 1,1%.
Герман Греф в ходе своего выступления также рассказал и о других изменениях в кредитной политике банка.
Герман Греф: «„Сбербанк“ впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика. Таким образом, ставка по ипотеке для них составит 10,4%».
По его словам, линейка ставок по жилищным кредитам была значительно упрощена. Она будет зависеть только от вида кредита при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования. Новые ставки будут доступны клиентам «Сбербанка» с 20 февраля, сообщает «Интерфакс».
Герман Греф: «На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку на 1 процентный пункт».
Позднее банк опубликовал сообщение, в котором уточнялось, что ипотечные ставки будут снижены в среднем на 1,1%.
Герман Греф в ходе своего выступления также рассказал и о других изменениях в кредитной политике банка.
Герман Греф: «„Сбербанк“ впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика. Таким образом, ставка по ипотеке для них составит 10,4%».
По его словам, линейка ставок по жилищным кредитам была значительно упрощена. Она будет зависеть только от вида кредита при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования. Новые ставки будут доступны клиентам «Сбербанка» с 20 февраля, сообщает «Интерфакс».
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