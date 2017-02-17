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  • 17.02, 19:36

Минюст: атаковавшие Су-24 потенциально подпадают под договор с Турцией о выдаче

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Минюст: атаковавшие Су-24 потенциально подпадают под договор с Турцией о выдаче

Минюст: атаковавшие <nobr>Су-24</nobr> потенциально подпадают под договор с Турцией о выдаче

Замминистра юстиции РФ Максим Травников заявил, что подозреваемые в атаке на российский самолет Су-24 в ноябре 2015 года потенциально подпадают под вынесенный на ратификацию в Госдуме российско-турецкий договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче.

В ходе обсуждения документа зампред думского комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин напомнил, что «был достаточно серьезный прецедент по поводу сбитого (российского) самолета», передает ТАСС.

Юрий Швыткин: «Насколько я понимаю, уголовное дело возбуждено на территории нашей страны. В рамках сегодняшней ратификации как это смотрится на данном примере?»

Травников ответил, что «потенциально лица, которые могут быть подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, которые подпадают под юрисдикцию РФ, могут быть выданы на основании этого договора».

Максим Травников: «Но при этом сам договор содержит определенные положения, которые создают препятствия для выдачи по некоторым основаниям, в частности, в случае, если есть основания полагать, что такие лица могут преследоваться по каким-то политическим или иным соображениям».

Напомним, 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. Самолет был сбит ракетой «воздух — воздух», выпущенной истребителем F-16 ВВС Турции. Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате 12-часовой операции российских и сирийских спецподразделений. В ходе операции по эвакуации экипажа бомбардировщика был также потерян вертолет Ми-8, погиб морпех-контрактник.

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