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  • 17.02, 07:57
Испанка родила здоровых двойняшек в 64 года. Испания, беременность и роды, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Испанка родила здоровых двойняшек в 64 года

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Испанка родила здоровых двойняшек в 64 года

Испанка родила здоровых двойняшек в 64 года

    Жительница испанского города Бургос родила в 64 года. Двойняшки — мальчик и девочка — появились на свет с помощью кесарева сечения.

    По словам врачей, все трое чувствуют себя превосходно. Долгожданные дети были зачаты с помощью ЭКО.

    Близнецы — не первые дети женщины, имя которой не разглашается. Известно, что у нее уже есть шестилетняя дочь, которую забрали у матери социальные службы, посчитав, что она не может финансово обеспечивать ребенка. Сможет ли испанка стать примерной мамой для близнецов, пока неизвестно.

    Это не единственный случай, когда женщины в преклонном возрасте успешно вынашивают и рожают, причем абсолютно здоровых детей. В 2015 году сразу четверых близнецов родила 65-летняя жительница Германии, а год назад рождением первенца всех удивила жительница Индии, которой стукнуло 70 лет.

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