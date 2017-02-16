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  • 17.02, 07:57

Захарова прокомментировала ситуацию с иском Regnum к МИД

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Захарова прокомментировала ситуацию с иском Regnum к МИД

Захарова прокомментировала ситуацию с иском Regnum к МИД

Ситуацией с иском агентства Regnum к МИД РФ с требованием опровергнуть распространенную ранее информацию занимается юридическая служба ведомства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет об иске Regnum к МИД, в котором агентство требует опровергнуть информацию, озвученную Захаровой на брифинге, о том, что журналисты агентства в своих публикациях о Белоруссии использовали слово «недонарод» и «недогосударство».

Как Захарова написала в Facebook, министерство выразило свою позицию и отношение к словам и выражениям исключительно в ответ на вопрос представителей СМИ. Она отметила, что на брифинге представляла позицию МИД России, поэтому вопросом об иске занимается юридическая служба ведомства.

Известие о решении Пресненского суда Москвы привлечь меня в качестве соответчика к иску агентства Regnum к МИД РФ зас…

Опубликовано Марией Захаровой 16 февраля 2017 г.

Regnum утверждает, что сотрудники агентства в своих материалах не употребляли слово «недонарод», а «недогосударство» использовали только в отношении Украины.

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