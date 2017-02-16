Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями

О рождении у пары первого ребенка в своем Instagram сообщила фигуристка Аделина Сотникова.: «Двукратные олимпийские чемпионы впервые стали родителями! Вес малышки — 3350 гр., рост — 51 см! Давайте все вместе поздравим самую счастливую пару на свете, оно того стоит».Волосожар и Траньков выиграли золото зимних Олимпийских игр в Сочи в парном катании и в командном турнире.