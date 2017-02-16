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  • 17.02, 07:57

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями

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Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
  • Фото: volosozhartrankov /vk.com

    • У двукратных олимпийских чемпионов Игр-2014 в Сочи — фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова — родилась дочь.

    О рождении у пары первого ребенка в своем Instagram сообщила фигуристка Аделина Сотникова.

    Аделина Сотникова: «Двукратные олимпийские чемпионы впервые стали родителями! Вес малышки — 3350 гр., рост — 51 см! Давайте все вместе поздравим самую счастливую пару на свете, оно того стоит».



    Волосожар и Траньков выиграли золото зимних Олимпийских игр в Сочи в парном катании и в командном турнире.

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