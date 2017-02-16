Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями

У двукратных олимпийских чемпионов
Игр-2014 в Сочи — фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова — родилась дочь.
О рождении у пары первого ребенка в своем Instagram сообщила фигуристка Аделина Сотникова.
Аделина Сотникова: «Двукратные олимпийские чемпионы впервые стали родителями! Вес малышки — 3350 гр., рост — 51 см! Давайте все вместе поздравим самую счастливую пару на свете, оно того стоит».
Волосожар и Траньков выиграли золото зимних Олимпийских игр в Сочи в парном катании и в командном турнире.
Аделина Сотникова: «Двукратные олимпийские чемпионы впервые стали родителями! Вес малышки — 3350 гр., рост — 51 см! Давайте все вместе поздравим самую счастливую пару на свете, оно того стоит».
ураааааа!!!!!! Теперь вы Мамочка и папочка 😍😍😍😍😍😍 как вы этого хотели 🤗😇 ваш ангелочек теперь с вами!💙 #Repost @komanda_rf ・・・ НОВОСТЬ ДНЯ! У Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочка!!! Двукратные олимпийские чемпионы впервые стали родителями! Вес малышки — 3350 гр, рост — 51 см! Давайте все вместе поздравим самую счастливую пару на свете, оно того стоит!
Волосожар и Траньков выиграли золото зимних Олимпийских игр в Сочи в парном катании и в командном турнире.
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