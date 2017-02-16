На севере Москвы иномарка насмерть сбила женщину с ребенком

Смертельное ДТП на Путилковском шоссе произошло сегодня днем.

Водитель Toyota сбил женщину и ребенка на обочине шоссе. Оба пострадавших в результате ДТП погибли на месте от полученных травм.



Очевидец запечатлел на видео последствия смертельной аварии на Путилковском шоссе. На кадрах видно, что в районе аварии на дороге возник затор.



На место прибыли сотрудники полиции, чтобы установить все детали случившегося. Они уже начали работу с водителем, сбившим женщину и ребенка.

