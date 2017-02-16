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  • 17.02, 07:56
На севере Москвы иномарка насмерть сбила женщину с ребенком. автомобили, дети и подростки, ДТП, женщины, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На севере Москвы иномарка насмерть сбила женщину с ребенком

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На севере Москвы иномарка насмерть сбила женщину с ребенком

На севере Москвы иномарка насмерть сбила женщину с ребенком

На севере Москвы иномарка насмерть сбила женщину с ребенком

    Смертельное ДТП на Путилковском шоссе произошло сегодня днем.

    Водитель Toyota сбил женщину и ребенка на обочине шоссе. Оба пострадавших в результате ДТП погибли на месте от полученных травм.

    Очевидец запечатлел на видео последствия смертельной аварии на Путилковском шоссе. На кадрах видно, что в районе аварии на дороге возник затор.

    На место прибыли сотрудники полиции, чтобы установить все детали случившегося. Они уже начали работу с водителем, сбившим женщину и ребенка.

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