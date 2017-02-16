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  • 17.02, 07:56

СБУ возбудила дело против российского писателя Захара Прилепина

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СБУ возбудила дело против российского писателя Захара Прилепина

СБУ возбудила дело против российского писателя Захара Прилепина

СБУ возбудила дело против российского писателя Захара Прилепина
  • Фото: zaharprilepin /facebook.com

    • Российскому писателю, который собрал в ДНР свой батальон, Служба безопасности Украины вменяет «Участие в деятельности террористической организации».

    Об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook.

    Из сообщения СБУ: «Досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 258/3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258/5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины».

    В ДНР Захар Прилепин получил должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии народной республики. Погоны российскому писателю, отправившемуся воевать в Донбасс, вручил лично глава ДНР Александр Захарченко. Его подразделение будет нести службу на линии фронта под населенным пунктом Коминтерново.

    В Кремле знают о том, что Прилепин отправился на восток Украины, но не стали комментировать его решение. Сам Прилепин признается, что в Донбассе чувствует себя не писателем, а офицером.

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