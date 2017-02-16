Киану Ривз заявил, что никогда не заведет детей

Знаменитый голливудский актер Киану Ривз заявил, что никогда не станет отцом. Откровенное заявление было сделано в интервью британскому журналу Esquire.
Киану Ривз: «Мне 52 года, уже слишком поздно. Я не собираюсь становиться отцом, с этим покончено».
Журналист издания в ответ на это заявил, что люди заводят детей в любом возрасте. В пример он привел 73-летнего лидера The Rolling Stones Мика Джаггера, который недавно в очередной раз стал отцом.
Ривз ответил: «Он бессмертный. Сколько ему лет? То есть он… О, господи!». Актер добавил, что тоже задумывается о том, чтобы начать «использовать химию».
Киану Ривз никогда не был женат. В 1999 году он мог стать отцом, однако его возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертвую девочку. Через два года Сайм погибла в автокатастрофе.
Ривз известен своей склонностью к одиночеству. Его постоянно видят бродящим по улицам и паркам с грустным видом, сидящим на лавочках или бордюрах с кофе или едой. В 2010 году широкую известность получила фотография, на которой Ривз ест сэндвич, уткнувшись в землю. Так актер стал героем мема «Грустный Киану».
Журналист издания в ответ на это заявил, что люди заводят детей в любом возрасте. В пример он привел 73-летнего лидера The Rolling Stones Мика Джаггера, который недавно в очередной раз стал отцом.
Ривз ответил: «Он бессмертный. Сколько ему лет? То есть он… О, господи!». Актер добавил, что тоже задумывается о том, чтобы начать «использовать химию».
Киану Ривз никогда не был женат. В 1999 году он мог стать отцом, однако его возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертвую девочку. Через два года Сайм погибла в автокатастрофе.
Ривз известен своей склонностью к одиночеству. Его постоянно видят бродящим по улицам и паркам с грустным видом, сидящим на лавочках или бордюрах с кофе или едой. В 2010 году широкую известность получила фотография, на которой Ривз ест сэндвич, уткнувшись в землю. Так актер стал героем мема «Грустный Киану».
you look like sad kianu@battlefieldtrip pic.twitter.com/DwP4w9wj9G— Pepipopa (@Pepipopa) 22 сентября 2015 г.
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