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  • 17.02, 07:57

Киану Ривз заявил, что никогда не заведет детей

5 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Mario Anzuoni
Киану Ривз заявил, что никогда не заведет детей

Киану Ривз заявил, что никогда не заведет детей

Киану Ривз заявил, что никогда не заведет детей
  • Фото Reuters © 2017, Mario Anzuoni

    • Знаменитый голливудский актер Киану Ривз заявил, что никогда не станет отцом. Откровенное заявление было сделано в интервью британскому журналу Esquire.

    Киану Ривз: «Мне 52 года, уже слишком поздно. Я не собираюсь становиться отцом, с этим покончено».

    Журналист издания в ответ на это заявил, что люди заводят детей в любом возрасте. В пример он привел 73-летнего лидера The Rolling Stones Мика Джаггера, который недавно в очередной раз стал отцом.

    Ривз ответил: «Он бессмертный. Сколько ему лет? То есть он… О, господи!». Актер добавил, что тоже задумывается о том, чтобы начать «использовать химию».

    Киану Ривз никогда не был женат. В 1999 году он мог стать отцом, однако его возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертвую девочку. Через два года Сайм погибла в автокатастрофе.

    Ривз известен своей склонностью к одиночеству. Его постоянно видят бродящим по улицам и паркам с грустным видом, сидящим на лавочках или бордюрах с кофе или едой. В 2010 году широкую известность получила фотография, на которой Ривз ест сэндвич, уткнувшись в землю. Так актер стал героем мема «Грустный Киану».


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