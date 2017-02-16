В Северной столице представили фотоискусство бывшего соцлагеря

Галерея «Росфото» собрала в залах работы мастеров из Восточной Европы. Основными темами фотопроизведений стали религия, личные амбиции и самоидентификация в новых исторических реалиях.

В музейно-выставочном центре «Росфото» представили работы финалистов первой премии New East Photo Prize учрежденной одним из некоммерческих фондов Великобритании. Цель проекта — поддержать фотографов из Восточной Европы, Балканских стран, России и Средней Азии.



В основном это постсоветские государства и государства, относящиеся к бывшему социалистическому блоку: от Латвии и Болгарии до Сербии и Хорватии.



Победителем международное жюри выбрало поляка Михаила Сераковского, представившего трагикомичный фоторепортаж из Македонии, который демонстрирует процесс формирования так называемой новой истории, попытку государства искусственно забыть прошлое.