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  • 17.02, 07:57
В Северной столице представили фотоискусство бывшего соцлагеря. Санкт-Петербург, выставки и музеи, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Северной столице представили фотоискусство бывшего соцлагеря

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В Северной столице представили фотоискусство бывшего соцлагеря

В Северной столице представили фотоискусство бывшего соцлагеря

    Галерея «Росфото» собрала в залах работы мастеров из Восточной Европы. Основными темами фотопроизведений стали религия, личные амбиции и самоидентификация в новых исторических реалиях.

    В музейно-выставочном центре «Росфото» представили работы финалистов первой премии New East Photo Prize учрежденной одним из некоммерческих фондов Великобритании. Цель проекта — поддержать фотографов из Восточной Европы, Балканских стран, России и Средней Азии.

    В основном это постсоветские государства и государства, относящиеся к бывшему социалистическому блоку: от Латвии и Болгарии до Сербии и Хорватии.

    Победителем международное жюри выбрало поляка Михаила Сераковского, представившего трагикомичный фоторепортаж из Македонии, который демонстрирует процесс формирования так называемой новой истории, попытку государства искусственно забыть прошлое.

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