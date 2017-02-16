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  • 17.02, 07:57
На Выборгской ТЭЦ Петербурга учились тушить топливо. Санкт-Петербург, учения, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Выборгской ТЭЦ Петербурга учились тушить топливо

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На Выборгской ТЭЦ Петербурга учились тушить топливо

На Выборгской ТЭЦ Петербурга учились тушить топливо

    Сегодня на территории Выборгской ТЭЦ в Калининском районе работали спасатели и пожарные.

    Бурную деятельность экстренные службы развернули в рамках ликвидации последствий аварии с утечкой и возгоранием трансформаторного масла.

    По легенде на действующем объекте вспыхнула горючая топливная смесь. Сначала энергетики пытались справиться с аварией своими силами, однако после совещания в оперативном штабе прибегли к помощи пожарных бригад.

    Репетиция ЧП прошла успешно. Однако если бы подобная авария случилась на самом деле, то ликвидация всех последствий заняла бы около суток. Аварийщикам пришлось бы еще и поднимать загрязненную почву, чтобы избежать попадания топлива в ливневую канализацию и городские водоемы.

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