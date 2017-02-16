На Выборгской ТЭЦ Петербурга учились тушить топливо

Сегодня на территории Выборгской ТЭЦ в Калининском районе работали спасатели и пожарные.

Бурную деятельность экстренные службы развернули в рамках ликвидации последствий аварии с утечкой и возгоранием трансформаторного масла.



По легенде на действующем объекте вспыхнула горючая топливная смесь. Сначала энергетики пытались справиться с аварией своими силами, однако после совещания в оперативном штабе прибегли к помощи пожарных бригад.



Репетиция ЧП прошла успешно. Однако если бы подобная авария случилась на самом деле, то ликвидация всех последствий заняла бы около суток. Аварийщикам пришлось бы еще и поднимать загрязненную почву, чтобы избежать попадания топлива в ливневую канализацию и городские водоемы.