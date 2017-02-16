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  • 17.02, 07:56
Мединский: общество не готово к введению наказания за скачивание пиратского контента. Интернет, Мединский, пиратство и авторское право. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мединский: общество не готово к введению наказания за скачивание пиратского контента

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Мединский: общество не готово к введению наказания за скачивание пиратского контента

Мединский: общество не готово к введению наказания за скачивание пиратского контента

    Российское общество еще не готово к тому, чтобы наказывать пользователей за скачивание пиратской продукции. Таким размышлением поделился сегодня министр культуры Владимир Мединский.

    По его словам, за нелегальное пользование авторским продуктом пользователи должны нести ответственность, но российское общество вряд ли готово к этому. Мединский сообщил, что сам он подписался на несколько платных ресурсов, где размещают легальный видеоконтент.

    Владимир Мединский: «На мой взгляд, за хищение авторского продукта, конечно, пользователи должны нести какую-то ответственность. Но вряд ли наше общество пока на данном этапе созрело. Совершенно другая должна быть для этого культура потребления».

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