На юге Москвы неизвестные похитили женщину

Следователи проводят проверку по факту похищения женщины во дворе дома на лице Красного Маяка в столице.

По предварительным данным, на юге Москвы неустановленные лица силой усадили 42-летнюю женщину в машину Lada Priora и увезли в неизвестном направлении.



Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице: «По данному факту следственными органами ГСУ СКР по городу Москве организована доследственная проверка».



Следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы установить местонахождение похищенной женщины и причастных к преступлению людей. Они также опрашивают родственников и очевидцев случившегося.



Юлия Иванова: «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

