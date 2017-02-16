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  • 17.02, 07:56

На юге Москвы неизвестные похитили женщину

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На юге Москвы неизвестные похитили женщину

На юге Москвы неизвестные похитили женщину

Следователи проводят проверку по факту похищения женщины во дворе дома на лице Красного Маяка в столице.

По предварительным данным, на юге Москвы неустановленные лица силой усадили 42-летнюю женщину в машину Lada Priora и увезли в неизвестном направлении.

Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице: «По данному факту следственными органами ГСУ СКР по городу Москве организована доследственная проверка».

Следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы установить местонахождение похищенной женщины и причастных к преступлению людей. Они также опрашивают родственников и очевидцев случившегося.

Юлия Иванова: «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

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