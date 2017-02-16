Гонконгский оркестр исполнит петербуржцам старинную китайскую музыку

Самый знаменитый оркестр китайских народных инструментов сегодня даст единственный концерт под сводами «Яани Кирик».

Таким ярким аккордом здесь решили отметить день рождение зала. Днем музыканты репетировали и привыкали к уникальной акустике лютеранской церкви.



Самый древний инструмент в оркестре — это шэн — губной орган. Его изготавливают из бамбуковых и тростниковых трубок на протяжении двух тысяч лет. В Китае чтут традиции прошлого, поэтому играть на старинных музыкальных инструментах умеют многие профессиональные исполнители.



Репертуар коллектива многообразен: от китайских народных песен до современных аранжировок. По словам дирижера, на древних китайских инструментах можно сыграть всё. Музыканты даже исполнили русскую народную «Калинку». Но всё-таки основная цель знаменитого гонконгского оркестра — это пропаганда китайской музыки.