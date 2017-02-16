Реставраторы Эрмитажа обнаружили в фондах прижизненный портрет Ксении Блаженной

Полтора года у сотрудников Эрмитажа ушло на исследование картины, хранящейся в главном музее России с послевоенных лет. Теперь у петербуржцев есть возможность увидеть Ксению Блаженную не только как святую, но и как вполне реальный мирской персонаж.

О том, что на полотне изображена Ксения Блаженная, было указано на обратной стороне картины. Но сотрудникам пришлось провести огромную работу, чтобы сегодня с уверенностью сказать: женщина на холсте, действительно, та самая святая.



Дмитрий Гусев, научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа: «Были проанализированы химическая, реставрационная экспертиза. Всё это показало, что портрет имеет давнюю историю, что он относится к концу XVIII — началу XIX века. В первую очередь, это стало понятно по составу грунта».



Историю реставрации полотна сегодня легко прочитать по снимкам. Когда начали расчищать слои, то обнаружили следы копоти. Возможно, перед картиной стояла свеча или лампада. Затем портрет поместили под стекло, специально изготовили раму.



Дмитрий Гусев, научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа: «Реставратор считает, что портрет был написан достаточно быстро, уверенно. Хотя художник был явно непрофессиональный, но опытный. Он очень хорошо передал образ. Лицо было написано довольно четко, а фон, плечи и всё остальное дописано позднее».



При дальнейшей работе выяснилось: авторский портрет был немного другим. Во время предыдущих реставраций мастера изменили линию плеч, изначально она была более пологой.



Но лицо святой сохранилось почти таким же, как его изобразил художник. Сразу обращаешь внимание на глаза Ксении Блаженной. Чуть красноватые, смотрящие в сторону. Специалисты говорят: сложно представить, чтобы эта юродивая специально позировала мастеру.



Как передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, после реставрации портрет Ксении Блаженной выставили в открытом хранилище в музейном комплексе Эрмитажа в Старой деревне. В этой части фонда проводят экскурсии. Поэтому любой желающий может прийти и посмотреть, как выглядела святая при жизни.