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  • 17.02, 07:57
Смертник подорвал себя в мечети на юге Пакистана: 50 погибших. Пакистан, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Смертник подорвал себя в мечети на юге Пакистана: 50 погибших

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Смертник подорвал себя в мечети на юге Пакистана: 50 погибших

Смертник подорвал себя в мечети на юге Пакистана: 50 погибших

Смертник подорвал себя в мечети на юге Пакистана: 50 погибших
  • Фото: @etribune /twitter.com

    • По меньшей мере 50 человек погибли в результате взрыва бомбы, прогремевшего сегодня в суфийской мечети в городе Сехван в провинции Синд на юге Пакистана. Число раненых достигает 200.

    Как передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ, взрыв произошел в суфийской мечети Лал Шахбаза Каландара во время проведения одного из ритуалов.

    По предварительной версии полиции, террорист-смертник взорвал себя в части мечети, отведенной для женщин. Именно по четвергам в эту мечеть приходят особенно много молящихся.

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.

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