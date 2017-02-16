Смертник подорвал себя в мечети на юге Пакистана: 50 погибших

По меньшей мере 50 человек погибли в результате взрыва бомбы, прогремевшего сегодня в суфийской мечети в городе Сехван в провинции Синд на юге Пакистана. Число раненых достигает 200.
Как передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ, взрыв произошел в суфийской мечети Лал Шахбаза Каландара во время проведения одного из ритуалов.
По предварительной версии полиции, террорист-смертник взорвал себя в части мечети, отведенной для женщин. Именно по четвергам в эту мечеть приходят особенно много молящихся.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.
По предварительной версии полиции, террорист-смертник взорвал себя в части мечети, отведенной для женщин. Именно по четвергам в эту мечеть приходят особенно много молящихся.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.
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