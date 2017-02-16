«Выпорю энергетически»: Джигурда судится с сектоведом за отказ считать его богом

Сегодня эпатажный шоумен Никита Джигурда снова предъявлял претензии. На этот раз к известному сектоведу Александру Дворкину. Тот решил поспорить с заявлением артиста о том, что тот является богом. Джигурда свою обиду излил на 500 страницах иска и потребовал компенсации морального вреда в размере 15 миллионов рублей.
Джигурда, как всегда шумный и полностью уверенный в своей правоте, приехал в Савёловский суд с огромной пачкой документов и потребовал взыскать с известного сектоведа Александра Дворкина 15 миллионов рублей. Предмет иска — заявления Дворкина о том, что Джигурда не является богом. Перепалка, во время которой религиовед усомнился в его исключительности, произошла во время одного из ток-шоу. Шоумен не на шутку обиделся и пообещал отомстить.
Никита Джигурда: «Я его люблю. Выпорю энергетически. Потом приласкаю, поцелую. Чтобы он воскрес в другом виде. Потому что сейчас он, как чахлик невберущий».
Оскорбленный Джигурда потребовал не только взыскать с Дворкина деньги за оскорбление своих чувств, но и запретить ему въезд в Россию, поскольку у того якобы есть американское гражданство. Сектовед, который сейчас читает лекции в Воронежской области, отреагировал на ситуацию в привычной спокойной манере.
Александр Дворкин: «Отнесся к этому как к очередной выходке человека, который пиарится и который не знает, что делать, чтобы привлечь к себе внимание. Так как внимание к экзотической персоне падает, надо его поддерживать. Вот решил, очевидно, пропиариться за счет меня».
В судах Джигурда появляется часто и неизменно шокирует всех. Последние разбирательства: бракоразводный процесс с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, а также тяжба за наследство бизнес-леди Людмилы Браташ. Джигурда уверял, что она завещала все свое состояние ему и его звездной супруге.
Не так давно Джигурда поменял имя, теперь оно состоит из девяти слов, а в качестве вишенки на торте — объявил себя богом. Сейчас актер пытается доказать опытному религиоведу, что тот якобы оскорбил высшую сущность и за это нужно платить.
Никита Джигурда: «Все подано, все принято. И первая часть была диетическая. К счастью, я вам должен сказать, знаете вы или нет, в Индии вообще сожжено чучело Дворкина, потому что он наехал на индуизм. А это фильм был Михаила Задорнова».
Впрочем, и сам Джигурда в ближайшее время может стать ответчиком, но уже в другом столичном суде. Против него также подали иск за то, что он считает себя богом. В ответ Джигурда пообещал оскорбленной молодой певице «энергетическое наказание».
Между тем исковое заявление Никиты Джигурды в Савёловском суде приняли и зарегистрировали, но вот дата рассмотрения пока не назначена. Ведь судьям потребуется время, для того чтобы понять, чего все-таки хочет истец.
Никита Джигурда: «Я его люблю. Выпорю энергетически. Потом приласкаю, поцелую. Чтобы он воскрес в другом виде. Потому что сейчас он, как чахлик невберущий».
Оскорбленный Джигурда потребовал не только взыскать с Дворкина деньги за оскорбление своих чувств, но и запретить ему въезд в Россию, поскольку у того якобы есть американское гражданство. Сектовед, который сейчас читает лекции в Воронежской области, отреагировал на ситуацию в привычной спокойной манере.
Александр Дворкин: «Отнесся к этому как к очередной выходке человека, который пиарится и который не знает, что делать, чтобы привлечь к себе внимание. Так как внимание к экзотической персоне падает, надо его поддерживать. Вот решил, очевидно, пропиариться за счет меня».
В судах Джигурда появляется часто и неизменно шокирует всех. Последние разбирательства: бракоразводный процесс с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, а также тяжба за наследство бизнес-леди Людмилы Браташ. Джигурда уверял, что она завещала все свое состояние ему и его звездной супруге.
Не так давно Джигурда поменял имя, теперь оно состоит из девяти слов, а в качестве вишенки на торте — объявил себя богом. Сейчас актер пытается доказать опытному религиоведу, что тот якобы оскорбил высшую сущность и за это нужно платить.
Никита Джигурда: «Все подано, все принято. И первая часть была диетическая. К счастью, я вам должен сказать, знаете вы или нет, в Индии вообще сожжено чучело Дворкина, потому что он наехал на индуизм. А это фильм был Михаила Задорнова».
Впрочем, и сам Джигурда в ближайшее время может стать ответчиком, но уже в другом столичном суде. Против него также подали иск за то, что он считает себя богом. В ответ Джигурда пообещал оскорбленной молодой певице «энергетическое наказание».
Между тем исковое заявление Никиты Джигурды в Савёловском суде приняли и зарегистрировали, но вот дата рассмотрения пока не назначена. Ведь судьям потребуется время, для того чтобы понять, чего все-таки хочет истец.
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