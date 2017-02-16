Лучшие огнеметчики выжигают цели на полигоне в Ленобласти

В Ленинградской области военные начали конкурсный отбор на участие в армейских международных играх. Соревнования пройдут летом, а сейчас участники показывали класс в стрельбе из реактивных пехотных огнеметов.

Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, словно в биатлоне участники так же плавно подходят к огневому рубежу. Но если спортсмены перед стрельбой расслабляются, успевают отдышаться, то военные сосредоточены до предела.



Ведь это не просто учения, а армейские игры. Тут за нас, за вас и за свою часть нужно выступать с горячим сердцем и напряженным пальцем наготове. Первые участники прицеливались синхронно.



Вообще с биатлоном сходств здесь достаточно. Тоже стреляют из разных положений. Правда, вместо лежки — стойка на колене. Так, говорят, будет меньше трястись прицел. Из Пскова, Каменки и Сапёрного командиры прислали на эти игры лучших огнеметчиков.



Говорят, обычно взрыв от заряда с легкостью затмевает солнце, и в дыму оно становится белым. Отсюда и название «Белое солнце». Но только не сегодня. Мишени не те, да и само солнце подвело и ушло в облака. Зато звук всех поразил. Окружающие сразу заткнули уши. Все, кроме парней с огнеметами.



Большие баки за спиной с огнедышащим шлангом, как показывают в фильмах, остались давно в прошлом. Сейчас огнеметы портативные, одноразовые и стреляют с большого расстояния.



Михаил Шлапак, начальник войск РХБЗ 6-ой общевойсковой армии: «Существуют временные нормативы, в которые солдат должен прицелиться, доложить и произвести выстрел. Это тоже учитывается».



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