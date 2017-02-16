Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.02, 17:44
Лучшие огнеметчики выжигают цели на полигоне в Ленобласти. Ленинградская область, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лучшие огнеметчики выжигают цели на полигоне в Ленобласти

комментировать

Лучшие огнеметчики выжигают цели на полигоне в Ленобласти

Лучшие огнеметчики выжигают цели на полигоне в Ленобласти

    В Ленинградской области военные начали конкурсный отбор на участие в армейских международных играх. Соревнования пройдут летом, а сейчас участники показывали класс в стрельбе из реактивных пехотных огнеметов.

    Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, словно в биатлоне участники так же плавно подходят к огневому рубежу. Но если спортсмены перед стрельбой расслабляются, успевают отдышаться, то военные сосредоточены до предела.

    Ведь это не просто учения, а армейские игры. Тут за нас, за вас и за свою часть нужно выступать с горячим сердцем и напряженным пальцем наготове. Первые участники прицеливались синхронно.

    Вообще с биатлоном сходств здесь достаточно. Тоже стреляют из разных положений. Правда, вместо лежки — стойка на колене. Так, говорят, будет меньше трястись прицел. Из Пскова, Каменки и Сапёрного командиры прислали на эти игры лучших огнеметчиков.

    Говорят, обычно взрыв от заряда с легкостью затмевает солнце, и в дыму оно становится белым. Отсюда и название «Белое солнце». Но только не сегодня. Мишени не те, да и само солнце подвело и ушло в облака. Зато звук всех поразил. Окружающие сразу заткнули уши. Все, кроме парней с огнеметами.

    Большие баки за спиной с огнедышащим шлангом, как показывают в фильмах, остались давно в прошлом. Сейчас огнеметы портативные, одноразовые и стреляют с большого расстояния.

    Михаил Шлапак, начальник войск РХБЗ 6-ой общевойсковой армии: «Существуют временные нормативы, в которые солдат должен прицелиться, доложить и произвести выстрел. Это тоже учитывается».

    Подробнее — в репортаже НТВ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru