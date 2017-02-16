В Петербурге обсуждают, можно ли помогать приютам для животных деньгами из бюджета

В городской парламент сегодня пригласили главного ветеринара Петербурга. Депутаты в очередной раз интересовались, как идет работа с безнадзорными животными и кто принимает участие в их судьбе. Даже предлагали создать специальную комиссию по взаимодействию властей с зоозащитными организациями. Между тем в Петербурге уже есть примеры такого удачного сотрудничества.

В приюте «Полянка» Александр Абраменко — глава соседнего муниципалитета «Красненькая речка» — частый гость. Этот дом для брошенных животных и находится на территории не его района, и в официальный перечень муниципальных забот не входит.



«Полянка», как и другие городские приюты, скорее, выживает, чем живет. Существует на частные пожертвования. На помощь государства зоозащитники рассчитывать не могут, потому что в Петербурге нет такого закона, по которому власть их обязана поддерживать.



В приюте говорят: участие главы «Красненькой речки» в звериных делах дорогого стоит. И не только потому, что позволяет на какое-то время меньше думать о хлебе насущном и не тратиться на кондиционеры. Такое попечение дает возможность чувствовать себя увереннее.



Евгения Иконникова, директор приюта «Полянка»: «Мы здесь арендуем помещения. Если нам через полгода скажут „Уезжайте“, куда мы поедем? Найти помещение в городе (а мы в городе, и это большое преимущество приюта) очень трудно. Было бы прекрасно, если бы каждый округ и депутаты в нем занимались организацией маленьких приютов».



В стремлении пропагандировать сострадание к братьям меньшим Александр Абраменко обращается за помощью и в городской парламент. Пока это лишь разговоры — как законодательно ввести такую поддержку. Сейчас нет даже концепции, только понимание: внедрять отдельную государственную программу — слишком сложно.



Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель комитета по законодательству: «На мой взгляд, в перспективе наиболее реальным вариантом является тот, чтобы пойти по аналогии с некоммерческими организациями. Эти организации на конкурсной основе могут получать поддержку из бюджета. Может быть, пойти по пути того, чтобы отнести такой вид деятельности как организация деятельности приюта в части обеспечения кормами, лекарствами, достойными условиями содержания».



Ожидать, что уже в ближайшее время в городском парламенте поставят на голосование вопрос о финансовой поддержке приютов или фондов, наверное, не стоит. И даже не столько потому, что это касается дополнительных бюджетных трат. Для такого решения, говорят, должна быть определенная готовность общества и, кажется, всё-таки политическая воля. Но сегодня только то, что такую возможность обсуждают, уже своего рода победа, отмечает корреспондент НТВ Катерина Правдина.