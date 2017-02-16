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  • 16.02, 17:44
Медведев поручил решить проблему с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили. ГЛОНАСС, Медведев, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Медведев поручил решить проблему с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили

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Медведев поручил решить проблему с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили

Медведев поручил решить проблему с установкой системы <nobr>«ЭРА-ГЛОНАСС</nobr>» на автомобили

    С 1 января этого года на всех машинах, которые ввозятся в Россию (и новых, и подержанных), должна быть установлена система «ЭРА-ГЛОНАСС» для вызова экстренных служб. Ближе всего с последствиями этой инициативы познакомились жители Дальнего Востока.

    В январе на таможенных пунктах там застряли 800 автомобилей. Сегодня в администрации Приморья назвали новую цифру — 1400 машин. Местные власти считают, что, когда вводили требование про систему «ЭРА-ГЛОНАСС», просто забыли, что подержанные иномарки — очень важный бизнес на Дальнем Востоке.

    Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что уже есть поручение Дмитрия Медведева решить эту проблему. Адресовано оно сразу двум вице-премьерам — Дмитрию Рогозину и Юрию Трутневу.

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