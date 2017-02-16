Медведев поручил решить проблему с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили

С 1 января этого года на всех машинах, которые ввозятся в Россию (и новых, и подержанных), должна быть установлена система
«ЭРА-ГЛОНАСС» для вызова экстренных служб. Ближе всего с последствиями этой инициативы познакомились жители Дальнего Востока.
В январе на таможенных пунктах там застряли 800 автомобилей. Сегодня в администрации Приморья назвали новую цифру — 1400 машин. Местные власти считают, что, когда вводили требование про систему «ЭРА-ГЛОНАСС», просто забыли, что подержанные иномарки — очень важный бизнес на Дальнем Востоке.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что уже есть поручение Дмитрия Медведева решить эту проблему. Адресовано оно сразу двум вице-премьерам — Дмитрию Рогозину и Юрию Трутневу.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что уже есть поручение Дмитрия Медведева решить эту проблему. Адресовано оно сразу двум вице-премьерам — Дмитрию Рогозину и Юрию Трутневу.
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