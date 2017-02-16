Родившаяся в США панда переезжает в Китай к сородичам

Панда Бао Бао, родившаяся и выросшая в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне, готовится отправиться на историческую родину, в Китай.

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До отбытия еще несколько дней, но, кажется, скучать по ней уже начали и сотрудники, и многочисленные фанаты. Бао Бао появилась на свет три года назад и сразу стала звездой. С первых дней за ней постоянно наблюдала панда-камера, а первое появление перед посетителями зоопарка вызвало настоящий ажиотаж.



Согласно договоренностям между Соединенными Штатами и Китаем, все рожденные в зоопарке детеныши должны вернуться в Поднебесную до достижения четырехлетнего возраста.



Теперь Бао-Бао ждут в провинции Сычуань, где расположен специальный заповедник, в котором занимаются разведением панд.

