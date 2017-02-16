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  • 16.02, 17:45
Родившаяся в США панда переезжает в Китай к сородичам. Китай, США, животные, панды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Родившаяся в США панда переезжает в Китай к сородичам

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Родившаяся в США панда переезжает в Китай к сородичам

Родившаяся в США панда переезжает в Китай к сородичам

Родившаяся в США панда переезжает в Китай к сородичам

    Панда Бао Бао, родившаяся и выросшая в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне, готовится отправиться на историческую родину, в Китай.

    До отбытия еще несколько дней, но, кажется, скучать по ней уже начали и сотрудники, и многочисленные фанаты. Бао Бао появилась на свет три года назад и сразу стала звездой. С первых дней за ней постоянно наблюдала панда-камера, а первое появление перед посетителями зоопарка вызвало настоящий ажиотаж.

    Согласно договоренностям между Соединенными Штатами и Китаем, все рожденные в зоопарке детеныши должны вернуться в Поднебесную до достижения четырехлетнего возраста.

    Теперь Бао-Бао ждут в провинции Сычуань, где расположен специальный заповедник, в котором занимаются разведением панд.

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