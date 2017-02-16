В Нижнем Новгороде судят косметологов, оформлявших в кредит «эликсиры молодости»

Суд над косметологами, которые оформляли своим клиентам «красоту в кредит», начался в Нижнем Новгороде. По материалам дела, «эликсиры молодости» сотрудники салона «Примадонна» предлагали женщинам в основном пенсионного возраста. Как водится в этих случаях, первая процедура — бесплатная, остальные — стоимостью в десятки, а то и сотни тысяч рублей. И тем не менее услуги пользовались спросом.

Речь идет о кредитах почти на 7 миллионов рублей. В списке потерпевших — 120 дам. На скамье подсудимых оказались пятеро косметологов. По мнению сыщиков, эти люди обманывали своих клиентов. Дорогостоящие крема, лосьоны и процедуры были лишь предлогом для получения средств своих жертв.



Схема проста. В основном в салон с притягательным названием «Примадонна» приглашали женщин за 50. Завлекали бесплатными процедурами акциями. Предлагали и массаж, и спа-услуги, и эксклюзивные омолаживающие маски. Вот только сразу предупреждали: кто хочет выглядеть лет на 10 моложе, должен прийти еще раз. Иначе результата лучше не ждать.



За повторный визит уже приходится платить. Нет денег? Не проблема! Услугу предоставляли в кредит. Требовалась только подпись. Пока готовили договор займа, клиенту предлагали выпить чай. Как уверяют обманутые дамы, напиток был явно дурманящим.



Маргарита Турновская, потерпевшая: «Они всех приглашают, предлагают выпить чай или кофе. Они там что-то подкладывали. Там какое-то состояние, уже такое… психологическое».



Выяснить, действительно ли псевдокосметологи что-то добавляли в чай своим клиентам, сыщикам пока не удалось. Зато потерпевшие все как один твердят: работники «Примадонны», хоть и не квалифицированные специалисты, но уж точно хорошие психологи.



Татьяна Кузнецова, потерпевшая: «Я пошла для интереса. Думала, массаж делают. А тут начали фигли-пигли. Говорю: „Мне это не надо“. „Ну давайте мы вам сделаем для пробы“. Говорю: „Только я ничего не буду брать“».



Елена Бурменко, потерпевшая: «Мне начали делать крем. Говорит: „Вы получите замечательный релакс“. И я понимаю, что соображаю. „А где ваш паспорт?“ — и лезет ко мне в сумочку. Я ему говорю: „Вы только мне кредит не нарисуйте“. Понимаю же. Но безволие какое-то сразу».



Время шло, обещанного результата не было. Елена обратилась в полицию. Оказалось, подобное заявление было не первым. Как только пошли жалобы, салон сразу закрыли. Сейчас от него осталась только вывеска. Основных подозреваемых отправили под арест. Но кредитные договоры все еще в силе, и женщины вынуждены платить по счетам.