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  • 16.02, 17:44
Российский дайвер пропал на Бали при странных обстоятельствах. дайвинг, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российский дайвер пропал на Бали при странных обстоятельствах

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Российский дайвер пропал на Бали при странных обстоятельствах

Российский дайвер пропал на Бали при странных обстоятельствах

Российский дайвер пропал на Бали при странных обстоятельствах

    На Бали пропал профессиональный дайвер из Санкт-Петербурга Сергей Лапкин. Супруга Дарья рассказала, что ее муж отправился в океан со снаряжением для подводной съемки еще шесть дней назад и до сих пор не вернулся.

    Сразу после исчезновения мужа женщина обратилась за помощью в полицию. Однако, по ее словам, стражи правопорядка так и не начали поиски. Дарья, оставшись на острове с маленьким ребенком, сейчас сама пытается выяснить, что произошло с супругом. Она расклеивает листовки, опрашивает местных жителей и туристов в поисках очевидцев.

    Бездействие вынудило Дарью обратиться к российским консулам. Женщина не верит, что супруг мог утонуть. По ее словам, дайвингом он занимался много лет. Однако никакой информации о нем получить пока не удалось.

    Дарья Лапкина: «Я не знаю, к кому еще обратиться, в какие колокола бить. Потому что никто не может мне сказать, где находится мой муж. Завтра поиски прекратятся, а никакой информации о его местонахождении или о том, что с ним могло произойти, нет».

    Произойти с Сергеем могло все что угодно. Ведь неизвестно даже, зашел ли вообще он в воду и насколько глубоко погрузился. Возможно, его вовсе кто-то похитил прямо с целью получения выкупа. Или же дайверу вдруг стало плохо на глубине — он мог удариться головой о коралловый риф и получить серьезную травму. Словом, искать ответы на эти вопросы в местной полиции, по словам Дарьи, никто не торопится. Так же как и проводить спасательную операцию.

    Подробности — в видеоматериале.

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