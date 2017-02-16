Российский дайвер пропал на Бали при странных обстоятельствах

На Бали пропал профессиональный дайвер из Санкт-Петербурга Сергей Лапкин. Супруга Дарья рассказала, что ее муж отправился в океан со снаряжением для подводной съемки еще шесть дней назад и до сих пор не вернулся.

Сразу после исчезновения мужа женщина обратилась за помощью в полицию. Однако, по ее словам, стражи правопорядка так и не начали поиски. Дарья, оставшись на острове с маленьким ребенком, сейчас сама пытается выяснить, что произошло с супругом. Она расклеивает листовки, опрашивает местных жителей и туристов в поисках очевидцев.



Бездействие вынудило Дарью обратиться к российским консулам. Женщина не верит, что супруг мог утонуть. По ее словам, дайвингом он занимался много лет. Однако никакой информации о нем получить пока не удалось.



Дарья Лапкина: «Я не знаю, к кому еще обратиться, в какие колокола бить. Потому что никто не может мне сказать, где находится мой муж. Завтра поиски прекратятся, а никакой информации о его местонахождении или о том, что с ним могло произойти, нет».



Произойти с Сергеем могло все что угодно. Ведь неизвестно даже, зашел ли вообще он в воду и насколько глубоко погрузился. Возможно, его вовсе кто-то похитил прямо с целью получения выкупа. Или же дайверу вдруг стало плохо на глубине — он мог удариться головой о коралловый риф и получить серьезную травму. Словом, искать ответы на эти вопросы в местной полиции, по словам Дарьи, никто не торопится. Так же как и проводить спасательную операцию.



Подробности — в видеоматериале.