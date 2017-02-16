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  • 16.02, 17:45
Apple впервые за два года вырвалась в лидеры продаж смартфонов в мире. Apple, iPhone, Samsung, гаджеты, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Apple впервые за два года вырвалась в лидеры продаж смартфонов в мире

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Apple впервые за два года вырвалась в лидеры продаж смартфонов в мире

Apple впервые за два года вырвалась в лидеры продаж смартфонов в мире

    Таковы данные статистики, которую ведет компания Gartner. Как отмечается, такого небольшого разрыва между первым и вторым местом в рейтинге лидеров продаж еще не было никогда.

    Компания Apple продала чуть больше 77 миллионов смартфонов в четвертом квартале, а Samsung — 76,78 млн. Падение продаж у корейцев на 8% за год — это, конечно, следствие взрывающихся смартфонов Galaxy Note 7. Компании Apple в свою очередь число 7 принесло удачу. Продажи iPhone 7 и iPhone 7 Plus оказались на высоком уровне.

    Между тем все остальные компании в пятерке лидеров продаж смартфонов — китайские. Oppo и BBK, которым принадлежит бренд Vivo, показали двукратные темпы роста.

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