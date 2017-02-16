Родителей 13-летнего гонщика-мажора из Челябинска могут лишить прав

Не рано ли вступил во взрослую жизнь семиклассник из Челябинска, проверяют полицейские. Александр Платонов получил известность в соцсетях после публикации ролика своей поездки на дорогой иномарке. В коротком видео пользователи обратили внимание на детские руки и стрелку спидометра, доходившую до отметки в 120 км/ч.

Как оказалось, любовь к скорости 13-летнему Саше прививают с детства. Отец — многократный чемпион России и Европы по мотокроссу. Автомобиль, изображенный на кадрах, соответственно, его.



Элитные отели, дорогое шампанское, красивые девушки. Это — серые будни 13-летнего жителя Челябинска. Сын коммерсанта Александра Платонова своими фото и видео в соцсетях заинтересовал не только тысячи подписчиков, но и сотрудников полиции. Судя по опубликованным в Сети кадрам, ребенок на скорости 120 километров в час рассекает по трассе. Отец мальчика, многократный чемпион России и Европы по мотокроссу, заявил, что любовь к экстриму сыну привил с детства. Пока сверстники играли в машинки игрушечные, у Саши уже был свой личный автопарк.



Александр Платонов, отец: «Младший сильно увлечен и ездит на всех видах транспорта. С пяти лет у него мотоцикл, снегоход, картинг. Такой ребенок как Александр, бывая со мной на гонках, видя вот эти все аварии, травмы, со мной в больнице, знает, насколько это опасно. Это не тот ребенок, который напился пива и понесся. Это все равно по-другому».



Для отца подростка такие методы воспитания могут закончиться лишением водительских прав за то, что передал свой автомобиль ребенку. И родительских — за то, что не следит за 13-летним сыном.



Сам маленький мажор хочет казаться взрослым солидным мужчиной. Брендовые костюмы, часы люксовых марок. Только в таком виде он посещает престижный челябинский лицей. Не рано ли подросток начал взрослую жизнь, сейчас выясняют полицейские. Их интересуют не успеваемость и досуг самого пафосного мальчика Челябинска, а то, почему его родители решили, что сыну самое время садиться за руль.