Проститутку из Уфы хочет лишить родительских прав узнавший о ее работе муж

Пикантные подробности личной жизни бывшей супруги подтолкнули уфимца на судебный процесс. Игорь Алексеев намерен лишить свою экс-возлюбленную родительских прав, чтобы одному воспитывать дочь. Совершенно случайно из новостного сюжета мужчина узнал, как мать его ребенка зарабатывает на жизнь, и посчитал это недопустимым.

5640 проституция

Уфа

Запись, после которой Игорь Алексеев и решил лишить свою бывшую жену родительских прав, появилась на одном из местных телеканалов. На ней труженица интимного фронта взяла меченые купюры за свои услуги. Сюжет о бывшей возлюбленной предприниматель Игорь Алексеев увидел в местных новостях и был в шоке.



Игорь Алексеев: «Ночь — 15 тысяч рублей, один час — три тысячи, два часа — шесть-семь тысяч. Можно выезд хоть в лес. Человек делает за деньги все».



Чтобы убедиться в том, что не произошло никакой ошибки и его бывшая жена действительно занимается проституцией, Игорь Алексеев провел настоящее расследование.



Мужчина собрал все фото так называемых интимных предложений экс-супруги и подал иск с просьбой передать ему ребенка. В суде встали на его сторону, и отец наконец смог забрать дочь к себе. При этом сама девочка уже подтвердила сотрудникам органов опеки, что хочет жить с папой.



Сама женщина подтверждает, что трудится проституткой. Но при этом признается, что искренне не понимает такого беспокойства мужа.



Мария Лусникова: «Он прекрасно знает, что у меня большие долги, мне надо их возвращать. Вот я рассчитаюсь и закончу».



В результате Игорь составил новый иск в суд с просьбой лишить бывшую супругу родительских прав.