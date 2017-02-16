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  • 16.02, 17:45
Проститутку из Уфы хочет лишить родительских прав узнавший о ее работе муж. проституция, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Проститутку из Уфы хочет лишить родительских прав узнавший о ее работе муж

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Проститутку из Уфы хочет лишить родительских прав узнавший о ее работе муж

Проститутку из Уфы хочет лишить родительских прав узнавший о ее работе муж

Проститутку из Уфы хочет лишить родительских прав узнавший о ее работе муж

    Пикантные подробности личной жизни бывшей супруги подтолкнули уфимца на судебный процесс. Игорь Алексеев намерен лишить свою экс-возлюбленную родительских прав, чтобы одному воспитывать дочь. Совершенно случайно из новостного сюжета мужчина узнал, как мать его ребенка зарабатывает на жизнь, и посчитал это недопустимым.

    Запись, после которой Игорь Алексеев и решил лишить свою бывшую жену родительских прав, появилась на одном из местных телеканалов. На ней труженица интимного фронта взяла меченые купюры за свои услуги. Сюжет о бывшей возлюбленной предприниматель Игорь Алексеев увидел в местных новостях и был в шоке.

    Игорь Алексеев: «Ночь — 15 тысяч рублей, один час — три тысячи, два часа — шесть-семь тысяч. Можно выезд хоть в лес. Человек делает за деньги все».

    Чтобы убедиться в том, что не произошло никакой ошибки и его бывшая жена действительно занимается проституцией, Игорь Алексеев провел настоящее расследование.

    Мужчина собрал все фото так называемых интимных предложений экс-супруги и подал иск с просьбой передать ему ребенка. В суде встали на его сторону, и отец наконец смог забрать дочь к себе. При этом сама девочка уже подтвердила сотрудникам органов опеки, что хочет жить с папой.

    Сама женщина подтверждает, что трудится проституткой. Но при этом признается, что искренне не понимает такого беспокойства мужа.

    Мария Лусникова: «Он прекрасно знает, что у меня большие долги, мне надо их возвращать. Вот я рассчитаюсь и закончу».

    В результате Игорь составил новый иск в суд с просьбой лишить бывшую супругу родительских прав.

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